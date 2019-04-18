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Трамп пожаловался на харрасмент 

BFM.RU + ещё 11 11 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в Twitter пожаловался на домогательство и заявил о масштабной политической фальсификации перед публикацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве».
«Величайшая политическая фальсификация всех времен! Преступления были совершены жуликоватой (Хиллари Клинтон — Ред.), грязными копами и Национальным комитетом Демократической партии США», — написал американский лидер.
«Харассмент президента!» — добавил Трамп.
Доклад спецпрокурора Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году и «сговоре Трампа» с Россией будет обнародован в четверг. Отредактированная версия доклада будет представлена конгрессу генпрокурором страны Уильямом Барром
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В мире , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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