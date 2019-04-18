Трамп пожаловался на харрасмент

«Величайшая политическая фальсификация всех времен! Преступления были совершены жуликоватой (Хиллари Клинтон — Ред.), грязными копами и Национальным комитетом Демократической партии США», — написал американский лидер.

«Харассмент президента!» — добавил Трамп.

Доклад спецпрокурора Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году и «сговоре Трампа» с Россией будет обнародован в четверг. Отредактированная версия доклада будет представлена конгрессу генпрокурором страны Уильямом Барром