Медведчук обвинил Порошенко в отсутствии обмена пленными в Донбассе

Петре Порошенко. Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что вина за то, что с декабря 2017 года не было обменов пленными в Донбассе, лежит исключительно на президенте Украины

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

"Я заявляю: вина за то, что с декабря 2017-го по апрель 2019-го не было обменов, лежит исключительно на президенте Украины Порошенко. Я утверждаю: если бы он согласился на договоренности декабря 2017 года, достигнутые мною, обмен можно было бы провести в течение 3‒5 дней. Но у президента за этот год так и не появилось чувство ответственности перед своими гражданами, их родными и близкими", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.

Он напомнил, что именно команда Порошенко, нарушив все достигнутые в ноябре ‒ декабре 2017 года договоренности, едва не сорвали первый этап обмена удерживаемыми лицами и окончательно заблокировали второй этап по формуле "всех установленных на всех установленных.

"Украинская сторона во главе с президентом отказалась проводить обмен (второй этап — ред.) на заранее оговоренных условиях. Вместо этого стали выдвигать разные варианты частичных обменов ‒ "25 на 10", "35 на 15", а не "всех установленных на всех установленных". В знак несогласия с такой позицией президента я заявил ему об этом, и подтвердил публично, и с мая 2018 года не принимал участия в заседаниях гуманитарной подгруппы", — заявил Медведчук.

При этом он отметил, что будет заниматься вопросом обмена пленными в дальнейшем, не зависимо от того, кто будет президентом Украины.