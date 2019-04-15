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Медведчук обвинил Порошенко в отсутствии обмена пленными в Донбассе 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что вина за то, что с декабря 2017 года не было обменов пленными в Донбассе, лежит исключительно на президенте Украины Петре Порошенко.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
"Я заявляю: вина за то, что с декабря 2017-го по апрель 2019-го не было обменов, лежит исключительно на президенте Украины Порошенко. Я утверждаю: если бы он согласился на договоренности декабря 2017 года, достигнутые мною, обмен можно было бы провести в течение 3‒5 дней. Но у президента за этот год так и не появилось чувство ответственности перед своими гражданами, их родными и близкими", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.
Он напомнил, что именно команда Порошенко, нарушив все достигнутые в ноябре ‒ декабре 2017 года договоренности, едва не сорвали первый этап обмена удерживаемыми лицами и окончательно заблокировали второй этап по формуле "всех установленных на всех установленных.
"Украинская сторона во главе с президентом отказалась проводить обмен (второй этап — ред.) на заранее оговоренных условиях. Вместо этого стали выдвигать разные варианты частичных обменов ‒ "25 на 10", "35 на 15", а не "всех установленных на всех установленных". В знак несогласия с такой позицией президента я заявил ему об этом, и подтвердил публично, и с мая 2018 года не принимал участия в заседаниях гуманитарной подгруппы", — заявил Медведчук.
При этом он отметил, что будет заниматься вопросом обмена пленными в дальнейшем, не зависимо от того, кто будет президентом Украины.
Ранее Порошенко поручил Службе безопасности Украины рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , СБУ
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