Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира", — написал Зеленский в Twitter.
Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины во вторник. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.
Последние новости
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса В Британии назвали закупки золота Россией плохим знаком для всего мира Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
Комментарии
В мире , Украина , Степан Полторак , Владимир Зеленский , Генштаб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы потребовали отставки Зеленского340
В Москве гастарбайтеры захватили трех подростков в «рабство»48
«Страшнее американских шпионов»: Розенбаум об угрозе нацбезопасности8
Крым ответил на призыв НАТО216
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1161
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
04:50
У экс-министра Абызова нашли наркотики
Происшествия
02:58
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца
Происшествия
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:23
ЧП в Подмосковье: на оборонном заводе прогремел взрыв
Происшествия
00:55
«Готов отдать жизнь»: Саакашвили обратился к Зеленскому
В мире Украина
00:31
Разоблаченные ФСБ националисты попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение