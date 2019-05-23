Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.