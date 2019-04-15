Девушка потянулась в кровати и заработала инсульт

Ее историю рассказывает издание The Mirror.

В начале марта Натали Куницки (Natalie Kunicki) смотрела фильмы в постели и неудачно потянулась. Она услышала хруст в шее, но не придала ему значения. Девушка, работающая фельдшером, отправилась спать, но уже через 15 минут очнулась от резкой боли. Она не могла двинуть левой ногой и упала, когда попыталась дойти до телефона.

Ей все же удалось вызвать скорую. По прибытию в больницу девушке сделали компьютерную томографию. Снимок показал, что Куницки перенесла инсульт. Когда пациентка хрустнула шеей, она серьезно повредила позвоночную артерию. Из-за этого в ее мозге образовался тромб, спровоцировавший инсульт.

Куницки немедленно сделали трехчасовую операцию по восстановлению артерии. Тромб врачи удалить не смогли и сошлись, что он рассосется сам со временем.

Когда Куницки услышала диагноз, она «потеряла возможность испытывать какие-либо эмоции» на несколько дней. Девушка не чувствовала всю левую сторону туловища, но с энтузиазмом начала делать лечебную гимнастику, ее поддерживали работавшие в больнице друзья. Куницки уделяла занятиям все время, к тому же, у нее не было проблем со здоровьем до этого. Поэтому к концу марта ей удалось частично восстановить чувствительность в руке и ноге, и ее выписали в дом к родителям. Сейчас она может сама одеться и ходить без посторонней помощи около пяти минут.

Фельдшер решила рассказать свою историю, чтобы предупредить людей об опасности хруста костями в любом возрасте. Однако она добавила, что вероятность повторения ее ситуации — один к миллиону случаев.

Доктора прогнозируют, что полное восстановление займет от шести месяцев до года.