СМИ: нынешний и экс главы МИД Британии обещали не допустить казни Ассанжа

По данным газеты, письма, подписанные Джереми Хантом и его предшественником Борисом Джонсоном, были направлены Морено 7 марта и 10 августа 2018 года.

"Вы выразили обеспокоенность тем, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании существует риск того, что он может быть приговорен к смертной казни. Я могу подтвердить, что, в соответствии с законодательством Великобритании, выдача человека не может быть осуществлена, если соответствующему лицу грозит смертная казнь", — говорится в тексте обоих писем.

Далее в письмах разъясняется, что если из страны, в которой применяется смертная казнь, поступает запрос об экстрадиции, министр внутренних дел Великобритании сначала должен получить "соответствующие гарантии от этой страны в том, что смертная казнь не будет назначена или приведена в исполнение".

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах детально раскрывается информация об отдельных эпизодах, среди которых случайная гибель мирных граждан. По операции в Ираке документы показывают данные о погибших с 2004 до 2010 года, где, согласно данным WikiLeaks, больше половины составляют гражданские лица (примерно 66 тысяч из 109 тысяч). Кроме того, Ассанж опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году основателя WikiLeaks обвинили в Швеции в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но вскоре отпустили под залог. В 2017 году дело против Ассанжа в Швеции было закрыто, однако после новостей о его задержании шведская прокуратура заявила, что изучает возможность возобновления расследования.