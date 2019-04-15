France 24 (Франция): «Ни одна страна НАТО не станет дразнить россиян» в Черноморском регионе

France 24, Вашингтон работает над планом отправки новых кораблей НАТО в Черное море в ответ на якобы незаконное задержание россиянами украинских кораблей, нарушивших российскую границу. По мнению эксперта Россия имеет полное право рассматривать план американцев как провокацию. С таким же успехом можно было бы требовать, чтобы американцы держались подальше от Мексиканского залива, считает он.

3 апреля США объявили о своем намерении усилить военное присутствие НАТО в Черном море, отправив туда дополнительные корабли. «Мы примем все необходимые меры для того, чтобы сдержать очень агрессивную Россию», — заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон (Kay Bailey Hutchison). Она заверила, что предложение США направлено на то, чтобы гарантировать безопасное прохождение украинских кораблей через Керченский пролив».

Этот план был разработан после инцидента, произошедшего в ноябре 2018 года, когда российская береговая охрана захватила три украинских военных корабля, попытавшихся войти в Азовское море через Керченский пролив, отделяющий Азовское море от Черного. В результате три человека были ранены, а 24 украинских моряка были захвачены российскими военными.

Ситуация в Черноморском регионе продолжает ухудшаться?

Квентин Лопино (Quentin Lopinot), научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что эта инициатива Америки является в первую очередь реакцией на ухудшение ситуации в Черноморском регионе: «Россия поставила перед собой цель модернизировать свой флот и инфраструктуру в этом регионе, поэтому она стала маркировать свою территорию гораздо более агрессивно. Вашингтон не хочет закрывать на это глаза, опасаясь, что Москва в конечном счете может получить фактический контроль или даже добиться господства в Черноморском регионе. Таким образом, вызов заключается в том, чтобы гарантировать, что Черное море останется международной территорией, где уважают свободу навигации».

Ив Бойе (Yves Boyer), научный сотрудник Фонда стратегических исследований (Fondation pour la recherche stratégique), считает, что это в первую очередь вопрос качества общения между странами. «Нам необходимо делать заявления. Американцы хотят успокоить Болгарию, Румынию и Грузию. Возможно, идея состоит еще и в том, чтобы помочь президенту Украины Петру Порошенко , который оказался в тяжелом положении после первого тура президентских выборов», — объяснил он. В ответ на это Россия ясно дала понять, что она рассматривает инициативу США «в негативном ключе». «Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

По мнению Бойе, Россия имеет полное право рассматривать план американцев как провокацию: «Это как чесать шею медведя — вы думаете, что его это впечатлит, но это совершенно нелепо. Побережье Азовского моря полностью принадлежит России. С таким же успехом можно было бы требовать, чтобы американцы держались подальше от Мексиканского залива».

Стратегически важный Керченский пролив

Еще до ноябрьского инцидента Киев и Вашингтон в течение нескольких месяцев обвиняли Россию в сознательном «препятствовании» прохождению коммерческих судов по Керченскому проливу. Россия претендовала на контроль над Керченским проливом с момента аннексии Крымского полуострова, которая позволила ей контролировать обе стороны пролива. «Этот пролив имеет большое значение для Москвы, потому что он обеспечивает физическую связь между Крымским полуостровом и российскими территориями. Таким образом, контроль над этим проливом позволяет закрепить аннексию Крыма», — считает Лопино.

Этот пролив имеет большое значение и для Киева, потому что он обеспечивает проход в Азовское море, где находятся несколько украинских портов, включая Бердянск и Мариуполь.

«Россия — это не просто какая-то страна Старого света»

Несколько пограничных стран, входящих в состав НАТО, таких как Румыния, Болгария и Турция, по вполне понятным причинам имеют постоянное присутствие в Черном море. Транзит военных кораблей других стран в Черном море регулируется Конвенцией Монтрё о статусе проливов 1936 года, которая обеспечивает свободное перемещение в Черном море.

«Американские, французские, британские и немецкие корабли регулярно входят в Черное море в соответствии с этой конвенций», — объяснил Бойе. «В 2018 году в Черное море вошли американские эсминцы, а в 2019 году туда отправятся три французских корабля, — сказал Лопино. — Однако новизна ситуации заключается не столько в увеличении количества кораблей, присутствующих в этом регионе, сколько в улучшении координации управления ресурсами между союзниками. Цель заключается не в том, чтобы аккумулировать военные ресурсы в регионе, а в том, чтобы использовать их более эффективно».

По мнению Бойе, вероятность военной конфронтации крайне мала.