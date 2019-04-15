Зеленский дал ответ на билборды Порошенко с портретом Путина

В понедельник на улицах Киева появились предельно лаконичные, но красноречивые лозунги: "Конец эпохи бедности!", "Конец эпохи жадности!", "Конец эпохи лжи!". Небольшие билборды, выполненные в фирменной для команды "Зе" бело-зеленой цветовой гамме, "украсили" остановки общественного транспорта и столбы уличного освещения в самых оживленных частях города.

На прошлой неделе на Украине разразился скандал в связи с решением штаба Петра Порошенко начать перед вторым туром выбором новую предвыборную кампанию под старым лозунгом: "Или Порошенко, или Путин". В его поддержку в украинских городах стали появляться огромные билборды, на которых два президента смотрели в упор друг на друга, с надписью: "21 апреля. Решающий выбор".

Такой ход нынешнего главы государства вызвал недоумение в украинском обществе. Некоторые усмотрели в этом нарушение действующего законодательства, а другие — безосновательное оскорбление 85% людей, которые в первом туре отдали свои голоса за других кандидатов. Убрать плакаты потребовали и украинские радикалы, посчитав их "откровенным запугиванием населения".

В результате предвыборный штаб Порошенко вынужден был приступить к замене плакатов. С них убрали изображение Владимира Путина, а спикер штаба Олег Медведев попытался объяснять случившееся "заранее запланированным сценарием".

После этого во многих городах страны даже появились самодельные билборды с изображением затылка Петра Порошенко и надписью: "Конец". Полиция заявила, что они размещены с нарушением украинского законодательства и должны быть демонтированы.

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов, и действующий президент Петр Порошенко, получивший 15,95%. На 21 апреля назначен второй тур выборов.