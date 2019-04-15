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В штабе Зеленского напомнили Порошенко о месте и времени дебатов 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Reuters
В штабе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявили, что шоумен ожидает действующего лидера страны Петра Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передаёт Интерфакс-Украина.
«Было озвучено, что мы ждём Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на «Олимпийском»… То, что там сегодня (14 апреля. — RT) не будет Зеленского, было известно заранее… Дебаты сегодня не должны были проходить», — пояснил представитель штаба по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков.
Ранее сообщалось, что Зеленский не приехал на стадион в Киеве для участия в дебатах с Порошенко.
Украинский лидер после несостоявшихся дебатов с оппонентом спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).
В свою очередь, депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Константин Затулин , Госдума , Интерфакс
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