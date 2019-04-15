В штабе Зеленского напомнили Порошенко о месте и времени дебатов

«Было озвучено, что мы ждём Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на «Олимпийском»… То, что там сегодня (14 апреля. — RT) не будет Зеленского, было известно заранее… Дебаты сегодня не должны были проходить», — пояснил представитель штаба по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что Зеленский не приехал на стадион в Киеве для участия в дебатах с Порошенко.

Украинский лидер после несостоявшихся дебатов с оппонентом спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).