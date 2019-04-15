В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»

Графы «мама» и «папа» исчезли из паспортов итальянских детей три года назад, в то время когда у власти находилась партия с левыми взглядами.

Италии вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини подписал указ о возвращении в удостоверения личности терминов — мать и отец.

Три года назад предыдущее правительство эти понятия ликвидировали и ввели вместо них термины родитель-1 и родитель-2. Нововведением были возмущены многие граждане страны.

«Видите, в паспорте дочери не написано, что я и муж являемся ее мамой и папой. А теперь эти графы здесь появятся. Стану мамой официально, а муж — папой. Мы очень этому рады», — рассказывает жительница Италии Анна Домашкевич.

«Сегодня я с радостью готов сообщить, что в Италии больше не будет — родитель-1 и родитель-2. Это противоречит всем нашим многовековым устоям, и мы решили с этим покончить», — отмечает вице-президент регионального отделения политической партии «Мы с Сальвини».

В марте в Вероне прошел Всемирный конгресс семей. Итоговая резолюция содержала ряд тезисов: сравнять зарплату женщин и мужчин, создать условия для совмещения работы и материнства, защитить права детей. Эти требования понятны многим итальянцам, однако становится «родителем-2» многие матери не собирались.

Тем не менее, в некоторых странах, например во Франции, поправку приняли легче.

«Это идеально подходит для детей, у кого две мамы или два отца. Может показаться, что мы ущемляем права гетеросексуальных пар, но это не так. Мы лишь дополняем наши права. Мир поменялся и мы имеем право заводить детей», — заявляет правозащитник ЛГБТ-сообщества Ги Эранваль.

Однако и во Франции не все готовы смириться с таким положением дел. Эксперты не устают повторять, что отказ от мам и пап — удар по психике ребенка, и несмотря на желание максимально внедрить понятие толерантности в быт страны, не всем это подходит.