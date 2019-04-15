В Судане снята цензура в СМИ

Военный совет Судана принял решение об отмене законов, ограничивающих основные свободы. В числе этих решений снятие цензуры в средствах массовой информации.

Как сообщает ТАСС, это произошло после состоявшейся в субботу встречи членов совета с представителями суданской оппозиции.

После начала массовых волнений в Судане власти страны ужесточили и без того жесткую цензуру в СМИ. В ответ журналисты решили начать кампанию сопротивления и организовали митинги у здания суданского пресс-центра в Хартуме.

Тем временем в стране второй день протестующие пытаются убедить временный военный совет передать власть гражданскому правительству. Лидеры митингующих уже добились того, чтобы в отставку подал глава совета.

Однако новый лидер страны Абельфаттах аль-Бурхан уже заявил, что военные будут контролировать не только центральную власть в Судане, но также власть во всех отдельных регионах. По его словам, это продлится два года; потом правление перейдет к демократически сформированному правительству.

Пока Центробанк страны заблокировал счета всех органов власти, распущенных военных советом — парламента, президентского аппарата и других структур.