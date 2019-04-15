Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Судане снята цензура в СМИ 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Военный совет Судана принял решение об отмене законов, ограничивающих основные свободы. В числе этих решений снятие цензуры в средствах массовой информации.
Как сообщает ТАСС, это произошло после состоявшейся в субботу встречи членов совета с представителями суданской оппозиции.
После начала массовых волнений в Судане власти страны ужесточили и без того жесткую цензуру в СМИ. В ответ журналисты решили начать кампанию сопротивления и организовали митинги у здания суданского пресс-центра в Хартуме.
Тем временем в стране второй день протестующие пытаются убедить временный военный совет передать власть гражданскому правительству. Лидеры митингующих уже добились того, чтобы в отставку подал глава совета.
Однако новый лидер страны Абельфаттах аль-Бурхан уже заявил, что военные будут контролировать не только центральную власть в Судане, но также власть во всех отдельных регионах. По его словам, это продлится два года; потом правление перейдет к демократически сформированному правительству.
Пока Центробанк страны заблокировал счета всех органов власти, распущенных военных советом — парламента, президентского аппарата и других структур.
В воскресенье британский МИД распространил совместное заявление Великобритании, США и Норвегии. В нем говорится, что переходный временный Военный совет Судана должен прислушаться к призывам суданского народа и осуществить постепенную передачу власти гражданскому правительству.
Вести.Ru: последние новости
Ассанжа продали американцам Дебаты одного кандидата: Порошенко не дождался Зеленского и решил выучить венгерский Госсекретарь США и МИД Бразилии призывают "внешние силы" прекратить поддержку Мадуро
Комментарии
В мире , МИД , Центральный банк России , Судан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Польше заявили о превосходстве МиГ-29 над F-1611
Прискорбный исход: Ассанжа продали американцам392
«Конец»: Порошенко отправили «в отставку»57
Как Порошенко провел «дебаты» без Зеленского163
«Ты олицетворяешь настоящую музыку»3
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение