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Гуайдо назвал визит российских военных в Венесуэлу интервенцией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 32 минуты назад
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал присутствие в стране российских и кубинских военных интервенцией.
Он заявил, что в стране происходит «незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская». По словам Гуайдо, президент Венесуэлы Николас Мадуро дал на нее разрешение, но только парламент имеет право разрешать визит иностранных военных, передает ТАСС со ссылкой на Clarin.
Гуайдо заявил, что оппозиция якобы «никогда не рассматривала военный вариант». По словам Гуайдо, такую возможность решения проблемы допускает только Мадуро, когда в разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом «обещает превратить страну в еще одну Сирию» или «открывает рейсы между Тегераном и Каракасом».
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В мире , Армия , Видео , Башар Асад , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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