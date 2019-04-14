«Царская охота»: «правосеки»* устроили бойню с ВСУ за ресторан в Донбассе

В результате перестрелки потери понесли обе стороны.

Донецке произошла перестрелка между националистами экстремистской организации «Правый сектор» * и бойцами ВСУ, которые не поделили между собой территорию. Об этом на брифинге сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов.

По его словам, националисты прибыли в Авдеевку и без согласования с командованием ВСУ заняли территорию гостинично-развлекательного комплекса «Царская охота».

«Выяснение вопроса, кому именно принадлежит территория комплекса, переросло в боестолкновение», — сказал Безсонов.

В результате перестрелки потери понесли обе стороны. Безсонов отметил, что украинское командование, скорее всего, преподнесет это как боевые потери в ходе столкновений.

В Народной милиции считают, что таким образом, в преддверии второго тура выборов президента Украины, опасаясь поражения Петра Порошенко , украинские силовики дестабилизируют ситуацию в Донецке.

Ранее радикалы «Правого сектора»* поссорились с сотрудниками Госпогранслужбы Украины на контрольно-пропускном пункте «Марьинка» у линии соприкосновения в Донбассе. В результате конфликт перерос в стрельбу.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация