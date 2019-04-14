В результате перестрелки потери понесли обе стороны.
В Донецке произошла перестрелка между националистами экстремистской организации «Правый сектор»* и бойцами ВСУ, которые не поделили между собой территорию. Об этом на брифинге сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов.
По его словам, националисты прибыли в Авдеевку и без согласования с командованием ВСУ заняли территорию гостинично-развлекательного комплекса «Царская охота».
«Выяснение вопроса, кому именно принадлежит территория комплекса, переросло в боестолкновение», — сказал Безсонов.
В результате перестрелки потери понесли обе стороны. Безсонов отметил, что украинское командование, скорее всего, преподнесет это как боевые потери в ходе столкновений.
В Народной милиции считают, что таким образом, в преддверии второго тура выборов президента Украины, опасаясь поражения Петра Порошенко, украинские силовики дестабилизируют ситуацию в Донецке.
Ранее радикалы «Правого сектора»* поссорились с сотрудниками Госпогранслужбы Украины на контрольно-пропускном пункте «Марьинка» у линии соприкосновения в Донбассе. В результате конфликт перерос в стрельбу.
*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация