«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел

«Ти ж мене підманула»: Порошенко запел во время дебатов

Петр Порошенко спел песню «Ти ж мене підманула» после несостоявшихся дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским.

Так он намекнул, что разочарован тем, что его соперник по второму туру президентских выборов не прибыл для полемики на стадион «Олимпийский» в Киеве.

Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе для дебатов. Зеленский ответил, что согласен пообщаться с Порошенко, но в другой день — 19 апреля.

После исполнения куплетов «пiдманутый» Порошенко отправился фотографироваться со своими сторонниками под марш украинских радикалов.

«Пусть видит вся страна и весь мир, что Порошенко с народом», — заявил Порошенко

Владимир Зеленский на дебаты так и не приехал.

Во время «односторонних» дебатов вопросы пока еще действующему президенту задавали обычные украинцы. Главный вопрос «с улицы» звучал так: почему избиратели должны поверить Порошенко, приведшему за 5 лет страну к краху, во второй раз? Внятно ответить он не смог.

Второй тур президентских выборов состоится на Украине 21 апреля. Избирателям предстоит выбрать между Порошенко и Зеленским. В первом туре комедиант набрал почти вдвое больше голосов. По данным социологов, перед вторым туром Зеленский набирает 61%, Порошенко — 24%.