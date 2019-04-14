«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел

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«Ти ж мене підманула»: Порошенко запел во время дебатов 

Рамблер 24 минуты назад
Петр Порошенко спел песню «Ти ж мене підманула» после несостоявшихся дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским.
Так он намекнул, что разочарован тем, что его соперник по второму туру президентских выборов не прибыл для полемики на стадион «Олимпийский» в Киеве.
Порошенко намерен уважать выбор украинского народа, если президентом станет Зеленский
Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе для дебатов. Зеленский ответил, что согласен пообщаться с Порошенко, но в другой день — 19 апреля.
После исполнения куплетов «пiдманутый» Порошенко отправился фотографироваться со своими сторонниками под марш украинских радикалов.
«Пусть видит вся страна и весь мир, что Порошенко с народом», — заявил Порошенко
Владимир Зеленский на дебаты так и не приехал.
Во время «односторонних» дебатов вопросы пока еще действующему президенту задавали обычные украинцы. Главный вопрос «с улицы» звучал так: почему избиратели должны поверить Порошенко, приведшему за 5 лет страну к краху, во второй раз? Внятно ответить он не смог.
Второй тур президентских выборов состоится на Украине 21 апреля. Избирателям предстоит выбрать между Порошенко и Зеленским. В первом туре комедиант набрал почти вдвое больше голосов. По данным социологов, перед вторым туром Зеленский набирает 61%, Порошенко — 24%.
Комментарии99
В мире , Видео , Украина
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