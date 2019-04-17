Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пройти тест про Порошенко предложили в штабе Зеленского 

Газета.Ru + ещё 48 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил украинцам пройти тест на знание действующего главы государства Петра Порошенко, передает РИА "Новости".
"И мы с вами все помним за пять лет! А для тех, кто забыл и хочет себе напомнить все обещания и схемы, пройдите тест "Насколько хорошо вы знаете действующего "гаранта", — говорится в сообщении штаба.
Украинцам предлагается ответить на 14 вопросов, в частности: "Во сколько раз выросли доходы Порошенко за 2018 год?", "За какое время Порошенко обещал закончить войну?", "Сколько времени работала фабрика Roshen в Липецке после начала АТО?", "Сколько стоит отдых Порошенко с семьей на Мальдивах?", "Где учатся дети Порошенко" и так далее.
Ранее сообщалось, что Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским.
Газета.Ru: последние новости
Россияне не попали в сотню самых влиятельных людей по версии Time Раскрыты подробности о состоянии пытавшегося покончить с собой экс-президента Перу Порошенко пообещал не унижать Зеленского
В мире , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Рошен , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело — швах. Команда Порошенко готовится к бегству191
Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре238
Во Внуково загорелся самолет1
Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным38
Согласья нет. Санкции против РФ пытались заблокировать
Видео
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Украина
Панкратова-Черного высадили из самолета
Общество Статьи
Во Внуково загорелся самолет
Происшествия
Екатеринбург накрыла снежная буря
Общество Погода
Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным
Шоу-бизнес
Лукашенко отказывается принять новую реальность
Политика СНГ
Оползень снес несколько домов в Саратове
Происшествия
Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре
Происшествия
Волноваться не стоит. Синоптики рассказали, каким будет лето
Погода Общество
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение