Пройти тест про Порошенко предложили в штабе Зеленского 

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил украинцам пройти тест на знание действующего главы государства Петра Порошенко, передает РИА "Новости".
"И мы с вами все помним за пять лет! А для тех, кто забыл и хочет себе напомнить все обещания и схемы, пройдите тест "Насколько хорошо вы знаете действующего "гаранта", — говорится в сообщении штаба.
Украинцам предлагается ответить на 14 вопросов, в частности: "Во сколько раз выросли доходы Порошенко за 2018 год?", "За какое время Порошенко обещал закончить войну?", "Сколько времени работала фабрика Roshen в Липецке после начала АТО?", "Сколько стоит отдых Порошенко с семьей на Мальдивах?", "Где учатся дети Порошенко" и так далее.
Ранее сообщалось, что Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским.