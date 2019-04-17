Пройти тест про Порошенко предложили в штабе Зеленского

"И мы с вами все помним за пять лет! А для тех, кто забыл и хочет себе напомнить все обещания и схемы, пройдите тест "Насколько хорошо вы знаете действующего "гаранта", — говорится в сообщении штаба.

Украинцам предлагается ответить на 14 вопросов, в частности: "Во сколько раз выросли доходы Порошенко за 2018 год?", "За какое время Порошенко обещал закончить войну?", "Сколько времени работала фабрика Roshen в Липецке после начала АТО?", "Сколько стоит отдых Порошенко с семьей на Мальдивах?", "Где учатся дети Порошенко" и так далее.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским.