Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении

Порошенко намерен уважать выбор украинского народа, если президентом станет Зеленский

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что если по итогам второго тура выборов главы государства победу одержит Владимир Зеленский, он будет уважать этот "выбор украинского народа".

"Если, не дай боже, он [Зеленский] будет избран, то это будет выбор украинского народа. И я его буду уважать", — сказал Порошенко, выступая в зале для прессы на стадионе "Олимпийский" в Киеве, куда он приглашал Зеленского.

Последний проигнорировал это мероприятие, так как ранее предлагал провести дебаты на стадионе только 19 апреля.

Об ошибках

Политик также заявил, что тщательно проанализировал итоги первого тура выборов и признал свои ошибки, в том числе в кадровой политике.

"Я, действительно, очень тщательно проанализировал результаты первого тура выборов, выводы касаются и кадровой политики. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает", — сказал Порошенко.

Он отметил, что видит в новой правительственной и президентской команде "молодых людей, которые хорошо себя проявили в процессе децентрализации, которые доказали, что могут защищать интересы общин".

О НАТО и ЕС

Порошенко заявил о реалистичности вступления страны в НАТО и ЕС и напомнил, что в случае избрания на второй срок, будет подавать заявку на членство в этих организациях в 2023 году.

"Реализация нашего законодательства — вступление Украины в НАТО — это, я думаю, реалистично. Я специально назвал конкретный 2023 год, когда мы должны подписать план действий, выполнить критерии для того, чтобы подать заявку на членство в ЕС. И я уверен, что нас поддержат другие страны-члены ЕС, как и было обещано много раз", — сказал он.

Порошенко также в очередной раз пообещал провести референдум по вступлению страны в НАТО и ЕС, отметив при этом, что, по его мнению, народ уже определился.

"Народ определился, более половины поддерживает [вступление] в НАТО и почти 2/3 — в ЕС <…> Но я считаю, что это (референдум) — специальное оттягивание нашего возвращения в семью европейского народа <…> Но референдум все равно будет, президент не против референдума", — заключил политик.

19 февраля Порошенко подписал изменения в украинскую конституцию, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО".

О кадровых перестановках

Также Петр Порошенко сказал, что в случае победы на выборах не намерен менять глав министерства иностранных дел, Минобороны и МВД.

"Я отправлять в отставку глав ни МИД, ни Минобороны, ни МВД не собираюсь", — сообщил политик.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.