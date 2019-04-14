В Киеве на митинге в поддержку Порошенко произошла давка

Давка произошла в воскресенье на митинге в поддержку кандидата в президенты Украины Петра Порошенко возле НСК "Олимпийский" в Киеве, но врачи сообщили, что к ним пока никто не обращался, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее возле стадиона в Киеве начался митинг в поддержку Порошенко.

Большое количество людей пришло на стадион, чтобы послушать дебаты Порошенко и Владимира Зеленского, который до сих пор не приехал. Людей пропускали через рамки-металлоискатели, но не на стадион, а к сцене, которая установлена перед входом на арену.

Однако после того, как стало известно, что Зеленский не пришел на дебаты, многие люди попытались покинуть митинг. При этом специального выхода организаторы не предусмотрели.

Полицейские предложили людям попробовать выйти через рамки-металлоискатели, через которые они заходили. Но через эти рамки продолжают заходить люди. Началась сильная давка, люди начали кричать друг на друга.

Позднее люди самостоятельно организовали узкий коридор, по которому люди начали выходить. Медики, которые дежурят на стадионе, заявили РИА Новости, что к ним пока никто не обращался.

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В этот же день, в соответствии с законом о выборах президента, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении. Избирательный штаб Зеленского допустил проведение дебатов кандидатов в режиме телемоста из студии Общественного и НСК "Олимпийский", однако на гостелеканале заявили, что телемост запрещен правилами дебатов. Пока сторонам не удалось договориться о месте и времени проведения дебатов.