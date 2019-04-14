Порошенко заявил, что будет ждать прибытия Зеленского на дебаты до 15:00

"Владимир Александрович, я уверен что вы смотрите, я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, — сказал Порошенко, обращаясь к Зеленскому. — Я надеюсь, что вы отдохнули и с новыми силами готовы приступить к дебатам".

Он также выразил надежду, что Зеленский сейчас в Киеве и пригласил его явиться на стадион в ближайшее время.

"Я надеюсь, что за эти 45 минут Зеленский доберется до стадиона — места, которое он сам определил. Даю ему время до 15:00", — сказал Порошенко, после чего начал свое выступление в зале для прессы.

Его транслируют на сцене перед стадионом, где собрались несколько тысяч человек.

Ранее лидер президентской гонки Владимир Зеленский предложил своему сопернику на выборах — действующему главе государства Петру Порошенко принять участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах, однако предложил провести их 14 апреля на стадионе, а 19-го — в студии "Общественного телевидения". Но Зеленский продолжил настаивать на своей дате.