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Порошенко заявил, что будет ждать прибытия Зеленского на дебаты до 15:00 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не прибыл на дебаты с Петром Порошенко к 14:14 на стадион "Олимпийский" в Киеве, поэтому слово для выступления было первым предоставлено действующему главе государства.
"Владимир Александрович, я уверен что вы смотрите, я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, — сказал Порошенко, обращаясь к Зеленскому. — Я надеюсь, что вы отдохнули и с новыми силами готовы приступить к дебатам".
Он также выразил надежду, что Зеленский сейчас в Киеве и пригласил его явиться на стадион в ближайшее время.
"Я надеюсь, что за эти 45 минут Зеленский доберется до стадиона — места, которое он сам определил. Даю ему время до 15:00", — сказал Порошенко, после чего начал свое выступление в зале для прессы.
Его транслируют на сцене перед стадионом, где собрались несколько тысяч человек.
Ранее лидер президентской гонки Владимир Зеленский предложил своему сопернику на выборах — действующему главе государства Петру Порошенко принять участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах, однако предложил провести их 14 апреля на стадионе, а 19-го — в студии "Общественного телевидения". Но Зеленский продолжил настаивать на своей дате.
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Комментарии2
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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