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Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве 

Газета.Ru 23 минуты назад
Кандидата в президенты Украины и действующий глава страны Петра Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает «112 Украина».
Порошенко будет ждать Зеленского 45 минут
Здесь он планирует ждать своего оппонента Владимира Зеленского.
Порошенко вышел на сцену и поприветствовал собравшихся.
До этого кандидаты не смогли договориться по дате и времени дебатов. Порошенко в очередной раз заявил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Сам Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.
Ранее сообщалось, что в центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса «Олимпийский», куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
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