Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве

Кандидата в президенты Украины и действующий глава страны Петра Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает «112 Украина».

Здесь он планирует ждать своего оппонента Владимира Зеленского.

Порошенко вышел на сцену и поприветствовал собравшихся.

До этого кандидаты не смогли договориться по дате и времени дебатов. Порошенко в очередной раз заявил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Сам Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

Ранее сообщалось, что в центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса «Олимпийский», куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.