Лидера ИГ убили на Филиппинах

Как заявил филиппинский министр обороны Делфин Лорензана, после многомесячной военной операции «самопровозглашенный лидер ИГ мертв». По его словам, члены группировки оказались без командира, а их остатки разрознены. Отмечается, что смерть Бенито Марохомбсара (Benito Marohombsar), известного как Абу Дар, подтверждена в результате экспертизы ДНК.

Данные о ликвидации боевика появились в марте после столкновений в городе Таберан близ Марави, однако вызывали сомнения. Указывается, что подтвердили информацию после анализа американские специалисты.

Тело Абу Дара нашли брошенным неподалеку от территории боев. Смертельным для мужчины оказалось ранение в спину. Отмечается, что его лицо было обожжено, вероятно, для того, чтобы его никто не узнал.

Абу Дар считался преемником эмира ИГ в Юго-Восточной Азии Иснилона Хапилона, убитого во время боев за Марави два года назад. Сражение началось в мае 2017-го после того, как город захватили боевики, и продолжалось пять месяцев. За это время погибли более 1,1 тысячи человек, в том числе свыше 900 боевиков, 160 солдат и полицейских.