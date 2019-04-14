Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Киева усилены меры безопасности 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полиция взяла под усиленную охрану спорткомплекс "Олимпийский" в Киеве в связи с ожидаемым прибытием президента Украины Петра Порошенко. У стадиона полицейские дежурят совместно с служащими Национальной гвардии, пишет РИА Новости.
Зеленский объяснил отказ от дебатов с Порошенко
Как ранее заявил Порошенко, 14 апреля он ожидает в "Олимпийском" своего соперника во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского. На дебаты с Зеленским действующий президент Украины позвал зрителей и журналистов.
Зеленский, напротив, запланировал дебаты на 19 апреля. На этот же день запланированы дебаты кандидатов на Общественном телевидении.
Вести.Ru: последние новости
Литва пожаловалась России на угрозы дипломатам из-за приговора маршалу Язову WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа Госсекретарь США и МИД Бразилии призывают "внешние силы" прекратить поддержку Мадуро
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому100
Некачественный товар. Мужчину расстреляли на трассе под Москвой9
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии1
Убийцы и бандиты. Кто сбежал из изолятора в Туве2
«Россия и Китай заплатят любую цену за пропавший F-35»439
Видео
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Милонова избили на штрафстоянке
Происшествия Другое
Опубликовано видео конфликта с Милоновым
Другое
«Туфель»: в Раде удивлены карьере Порошенко
В мире Украина
Заключенные сбежали из изолятора в Тыве
Происшествия
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение