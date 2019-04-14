«Туфель»: в Раде удивлены карьере Порошенко

«Туфель — мы так его звали»: в Раде удивлены карьере Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко раньше носил прозвище Туфель — рассказал депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала «Наш».

По словам парламентария, в 2000-х они с Порошенко состояли в бюджетном комитете Рады. Будущий руководитель страны все время ходил в стоптанной обуви, из-за чего и получил такое прозвище.

«Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви», — пояснил нардеп.

Депутат также удивился тому факту, что Порошенко, несмотря на такое прозвище, смог стать президентом Украины.

Накануне сообщалось, что в течение последних трех лет Порошенко и члены его семьи несколько раз неофициально совершали поездки за границу, используя при этом подставные имена. Их список был опубликован на сайте украинского онлайн-издания «Страна.ua».

С помощью фиктивных документов, которые делает СБУ Украины, президент и его близкие могут свободно путешествовать без привлечения повышенного внимания.

Также портал приводит список перелетов первого лица Украины по личным вопросам. Из него следует, что за минувшие два года он по три раза отдыхал на Мальдивах и в Испании, вдобавок побывал в Норвегии и Франции. Например, в отеле на Мальдивах Порошенко фигурировал как Mr Incognito Petro Ukraine, а один из членов его семьи использовал «документ прикрытия» на имя Виталия Кокорина.

В числе имен еще значатся Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko).

За день до этого вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала от министерства внутренних дел Украины завести уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителей главной роли сериала «Слуга народа».

Причиной этого стали эпизоды шоу, в которых расстреливается парламент и идут похороны президента. Парламентарий озвучила свое требование во время часа вопросов к правительству, обратившись к главе МВД Арсену Авакову , который в тот момент отсутствовал в зале.

Геращенко также призналась, что одобряет решение возбудить уголовное дело за недавно опубликованный в сети ролик, по сюжету которого кандидата в президенты Зеленского сбивает фура. По мнению вице-спикера, с языком вражды необходимо бороться, передает ФАН.

В тот же день победитель первого тура президентских выборов на Украине артист Владимир Зеленский заявил, что испытывает личную неприязнь к Петру Порошенко.

«Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему. Поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном уровне, чисто человеческом, я считаю, что он просто оскорбляет», — заявил шоумен.

Сам же глава государства выразил надежду на то, что во время дебатов оппоненты смогут проинформировать украинцев о своих программах, планах по развитию страны и о видении будущего Украины и украинцев.

«И дать возможность всесторонней информации, чтобы выбор украинцев был сознательным, и чтобы никто не пытался «втюхать» Украине «кота в мешке», — добавил политик.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля. Ранее стало известно, что Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61% голосов избирателей, рейтинг Порошенко — 24%.

«Среди тех, кто собирается голосовать во втором туре 61% — за Зеленского, 24% — за Порошенко. Еще 15% украинцев пока не определились», — следует из сообщения агентства «Рейтинг».

Примерно 41% украинских избирателей, которые намерены поддержать шоумена Зеленского, полагают, что они голосуют скорее не за него, а «против Петра Порошенко», говорится в данных опроса, передает НСН.