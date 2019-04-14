Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отца Ассанжа поразил вид сына 

Рамблер 28 минут назад
Отец Джулиана Ассанжа заявил, что испытал шок, увидев, как постарел сын.
Отец рассказал, как отреагировал на видео, показывающее задержание его сына в эквадорском посольстве в Лондоне.
«Я видел, как полицейские тащили его вниз по ступенькам — он выглядел не очень хорошо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок», — заявил Джон Шиптон, передает The Guardian.
Джон Шиптон, отец Джулиана Ассанжа, живет в Мельбурне. Он уже призвал австралийское правительство вмешаться в судьбу сына и вернуть его на родину.
Стала известна судьба кота Ассанжа
Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ответ заявил заявил, что Ассанж, как гражданин Австралии, получит консульскую помощь, но речь не идет о каком-то «особом отношении».
При этом мнения политиков, как в самой Австралии, так и в Британии разделились. Одни выступают за его экстрадицию в США. Другие против этого решения.
Лидер австралийский «зеленых» Ричард Ди Натале заявил:
«Независимо от того, что вы думаете о Джулиане Ассанже, здесь важен принцип. Джулиан Ассанж раскрыл военные преступления в Ираке и сейчас отвечает за это. Это была важная информация в интересах общества, прозрачной демократии».
Джереми Корбин, лидер лейбористкой партии Британии придерживается такого же мнения:
«Я возражал против его экстрадиции в Соединенные Штаты, потому что я верю, что WikiLeaks рассказал нам правду о том, что на самом деле происходило в Афганистане и в Ираке».
В минувший четверг власти Эквадора выдали полиции Лондона основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он скрывался в посольстве Эквадора 7 лет. Правозащитники опасаются, что его могут выдать США, правду о военных преступлениях которых журналист раскрыл всему миру.
Комментарии20
В мире , Видео , Скотт Моррисон , Джереми Корбин , Джулиан Ассанж , Wikileaks , The Guardian , Мельбурн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия и Китай заплатят любую цену за пропавший F-35»213
Милонова избили на штрафстоянке17
«Туфель»: в Раде удивлены карьере Порошенко10
Зеленский объяснил отказ от дебатов с Порошенко444
Новая «Мисс Россия» ужаснула пользователей соцсетей234
Видео
Милонова избили на штрафстоянке
Происшествия Катастрофы
«Туфель»: в Раде удивлены карьере Порошенко
В мире Украина
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение