Отца Ассанжа поразил вид сына

Отец Джулиана Ассанжа заявил, что испытал шок, увидев, как постарел сын.

Отец рассказал, как отреагировал на видео, показывающее задержание его сына в эквадорском посольстве в Лондоне.

«Я видел, как полицейские тащили его вниз по ступенькам — он выглядел не очень хорошо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок», — заявил Джон Шиптон, передает The Guardian.

Джон Шиптон, отец Джулиана Ассанжа, живет в Мельбурне . Он уже призвал австралийское правительство вмешаться в судьбу сына и вернуть его на родину.

Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ответ заявил заявил, что Ассанж, как гражданин Австралии, получит консульскую помощь, но речь не идет о каком-то «особом отношении».

При этом мнения политиков, как в самой Австралии, так и в Британии разделились. Одни выступают за его экстрадицию в США. Другие против этого решения.

Лидер австралийский «зеленых» Ричард Ди Натале заявил:

«Независимо от того, что вы думаете о Джулиане Ассанже, здесь важен принцип. Джулиан Ассанж раскрыл военные преступления в Ираке и сейчас отвечает за это. Это была важная информация в интересах общества, прозрачной демократии».

Джереми Корбин , лидер лейбористкой партии Британии придерживается такого же мнения:

«Я возражал против его экстрадиции в Соединенные Штаты, потому что я верю, что WikiLeaks рассказал нам правду о том, что на самом деле происходило в Афганистане и в Ираке».

В минувший четверг власти Эквадора выдали полиции Лондона основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он скрывался в посольстве Эквадора 7 лет. Правозащитники опасаются, что его могут выдать США, правду о военных преступлениях которых журналист раскрыл всему миру.