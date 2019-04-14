Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.

"На стадионе "Олимпийский" против меня готовят провокацию. Получил такую секретную информацию. Поэтому я туда не поеду", — заявил Зеленский, не став сообщать подробностей.

Напомним, в субботу, 13 апреля, на правительственном сайте Украины появилось сообщение, что Порошенко ждет Зеленского на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14:00. А в записанном видеобращении он попросил своего оппонента "не прятаться от избирателей".

"Владимир Александрович четко обозначил дату, когда будут происходить дебаты. Это предусмотрено действующим законодательством. В 19 часов 19 числа, то есть последняя пятница перед вторым туром выборов", — прокомментировал происходящее представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что действующий глава государства использует сайт президента в качестве своего ресурса, что неправильно.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. За Зеленского проголосовали 30,24 процента избирателей, а действующий лидер страны Петр Порошенко набрал 15,95 процента голосов. Второй тур состоится на Украине 21 апреля.