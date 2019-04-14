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Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации 

Российская Газета 1 час назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
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"На стадионе "Олимпийский" против меня готовят провокацию. Получил такую секретную информацию. Поэтому я туда не поеду", — заявил Зеленский, не став сообщать подробностей.
Напомним, в субботу, 13 апреля, на правительственном сайте Украины появилось сообщение, что Порошенко ждет Зеленского на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14:00. А в записанном видеобращении он попросил своего оппонента "не прятаться от избирателей".
"Владимир Александрович четко обозначил дату, когда будут происходить дебаты. Это предусмотрено действующим законодательством. В 19 часов 19 числа, то есть последняя пятница перед вторым туром выборов", — прокомментировал происходящее представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Он подчеркнул, что действующий глава государства использует сайт президента в качестве своего ресурса, что неправильно.
Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. За Зеленского проголосовали 30,24 процента избирателей, а действующий лидер страны Петр Порошенко набрал 15,95 процента голосов. Второй тур состоится на Украине 21 апреля.
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Комментарии24
В мире , Видео , Украина
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