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Опрос выявил провал партии Терезы Мэй 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Если бы выборы в Великобритании прошли сейчас, то Консервативная партия проиграла бы лейбористам, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Electoral Calculus.
В Палате общин консерваторы получили бы 259 мест, Лейбористская партия — 296 из 650. Лейбористы не завоевали бы абсолютного парламентского большинства, но объединение с Шотландской национальной партией позволило бы им выбрать Джереми Корбина премьером и сформировать кабмин, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Неспособность нынешнего премьера Терезы Мэй осуществить выход Великобритании из ЕС привела к тому, что консерваторы теряют 59 мест в парламенте — голоса их избирателей на выборах ушли бы Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) или вновь образованной Партии Brexit.
Daily Telegraph пишет, что юристы Консервативной партии советуют разрешить проводить голосование по вопросу о доверии лидеру чаще, чем раз в год.
Опрос проводился 2–11 апреля, в нем приняли участие более 8,5 тыс. британцев.
Напомним, Мэй обещала уйти в отставку летом 2019 года, если однопартийцы поддержат предлагаемую ей сделку с Евросоюзом по Brexit. После этого парламент в третий раз отверг ее план по Brexit, а сам выход из ЕС решено было отложить.
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Комментарии
В мире , Тереза Мэй , Джереми Корбин , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , Консервативная партия , Daily Telegraph , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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