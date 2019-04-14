Опрос выявил провал партии Терезы Мэй

Палате общин консерваторы получили бы 259 мест, Лейбористская партия — 296 из 650. Лейбористы не завоевали бы абсолютного парламентского большинства, но объединение с Шотландской национальной партией позволило бы им выбрать Джереми Корбина премьером и сформировать кабмин, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.

Неспособность нынешнего премьера Терезы Мэй осуществить выход Великобритании из ЕС привела к тому, что консерваторы теряют 59 мест в парламенте — голоса их избирателей на выборах ушли бы Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) или вновь образованной Партии Brexit.

Daily Telegraph пишет, что юристы Консервативной партии советуют разрешить проводить голосование по вопросу о доверии лидеру чаще, чем раз в год.

Опрос проводился 2–11 апреля, в нем приняли участие более 8,5 тыс. британцев.

Напомним, Мэй обещала уйти в отставку летом 2019 года, если однопартийцы поддержат предлагаемую ей сделку с Евросоюзом по Brexit. После этого парламент в третий раз отверг ее план по Brexit, а сам выход из ЕС решено было отложить.