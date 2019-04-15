Израиль уличили в планировании переворота в Судане

Израиль оказался вовлечённым в разработку плана по смене власти в Судане в той же степени, что Саудовская Аравия Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Британская пресса проливает свет на контакты главы МОССАД Йоси Коэна с бывшим главой Национальной службы разведки и безопасности Судана Салахом Гошем. По её данным, ещё в этом году в Мюнхене лидеры специальных ведомств обсуждали потенциальный переворот в африканской стране. Израильская сторона, в соответствии с этими утверждениями, намеревалась сделать ставку на Гоша.

Страны Персидского залива в настоящее время одобряют действия суданской армии, которая инициировала смещение с должности президента Омара аль-Башира . Так, в заявлении от имени властей Саудовской Аравии говорится о поддержке планов и действий Военного совета. Отмечается, что король Салман даже готов оказать африканской стране гуманитарную помощь — предоставить топливо, лекарства и продукты питания. Саудовский правящий дом выражает надежду, что «меры, принятые Военным советом, будут служить интересам суданского народа, и приведут к восстановлению стабильности и безопасности в стране». Заявление Саудовской Аравии последовало после сообщений о перестановках в Военном совете. Возглавивший его генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что после консультаций с оппозицией будет создано гражданское правительство. По его словам, переходный период будет длиться максимум два года.

Интересно, что заместителем главы переходного Военного совета страны стал руководитель одного из наиболее мощных в Судане подразделений армии — Сил быстрого реагирования (фактически — сил специального назначения) — Мухаммед Хамдан Дакло. Он более известен под именем Хамидти. Дакло накануне выдвинул свою программу перемен в стране. Среди них — ограничение переходного периода 3-6 месяцами, корректировка конституции, формирование гражданского правительства и организация соответствующих международным требованиям выборов. Те чиновники, которые были уличены в коррупции, должны предстать перед судом, уверен Дакло. Его вместе со ставшим главой Военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом считают главными «авторами» военного переворота в Судане. Более того, в военачальниках видят прямых ставленников стран Персидского залива: они вместе в 2013 году координировали деятельность суданских войск в рамках кампании арабской коалиции против йеменских мятежников. Впрочем, страны Персидского залива — не единственные интересанты переворота.

Базирующееся в Британии издание The Middle East Eye раскрыло данные, согласно которым бывший руководитель суданской разведки вёл секретные переговоры с главой МОССАД в Мюнхене. В центре внимания встречи, которая состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, находилась судьба Судана после потенциального ухода аль-Башира. Впрочем, переговоры, как отмечается, преследовали не только израильские интересы. Они были организованы египетскими посредниками при поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ. Как отмечает The Middle East Eye, эти страны видели Гоша «своим человеком». Однако сейчас все региональные игроки заинтригованы тем, кто из армейских фракций может придти к власти. Сам Гош хорошо известен Вашингтону, где он в 2000-х годах заработал репутацию одного из надёжных партнёров ЦРУ , с которым можно сотрудничать. Он помогал американскому руководству в операциях против «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) вопреки тем санкциям, которые были наложены на Судан и его тогдашнего лидера.

Как отмечают в израильской прессе, многие международные игроки, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, сейчас занимают скорее выжидательную позицию по отношению к происходящему в Судане. В том числе и в экономическом плане. Ближневосточным игрокам важно понять, у кого окажется власть в африканском государстве. Катар, который участвовал в йеменской кампании, прекратил помощь африканской стране после того, как у нее укрепились связи с Саудовской Аравией — оппонентом эмирата в Персидском заливе.