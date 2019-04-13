В штабе Зеленского заявили, что он четко обозначил дату проведения дебатов

Дебаты с участием кандидата президенты Украины Владимира Зеленского будут происходить только в указанную им дату — 19 апреля. Об этом заявил в субботу представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"На самом деле, Владимир Александрович четко обозначил дату, когда будут происходить дебаты, это предусмотрено действующим законодательством, это 19-е число и, в принципе, на это был согласен [президент Украины] Петр Алексеевич [Порошенко]. Был определен день, достаточно четко было предложено время — 19 часов 19-го числа, это последняя пятница [перед вторым туром выборов]", — сказал он в эфире украинского телеканала "Наш".

Разумков также добавил, что Порошенко использует сайт президента в качестве своего ресурса как кандидата в президенты.

"Использовать официальный президентский ресурс в качестве программы и анонсирующего ресурса — это неправильно", — отметил он.

Ранее лидер президентской гонки Владимир Зеленский предложил своему сопернику на выборах — действующему главе государства Петру Порошенко принять участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах, однако предложил провести их 14 апреля на стадионе, а 19-го — в студии "Общественного телевидения". Но Зеленский продолжил настаивать на своей дате.

В субботу на сайте администрации президента Украины появилось сообщение, что Порошенко прибудет в спорткомплекс "Олимпийский" 14 апреля в 14:00. Позднее он записал видеообращение к Зеленскому с требованием явиться на дебаты в назначенное им время и "не прятаться от избирателей".

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.