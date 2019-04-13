Саакашвили: происходящее сейчас на Украине серьёзнее Майдана

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своём видении ситуации на Украине накануне второго тура президентских выборов.

По его словам, политическая обстановка в стране сегодня более напряжённая, чем в 2014 году.

Тогда одни представители старых элит заменили других. Сейчас люди не хотят никого из старых, — цитирует его «Белсат».

Действующую власть экс-губернатор охарактеризовал как «безнадёжность и коррупцию», а соперника Порошенко Владимира Зеленского назвал «белой доской, на которой всё можно».

В ответ на слова собравшихся о связях шоумена с бизнесменом Игорем Коломойским, Саакашвили заявил, что комик может избавиться от влияния олигарха при массовой поддержке народа.

Ранее News.ru писал о том, что Саакавшили выразил уверенность в победе начинающего политика на выборах президента. В этом случае он намерен вернуться на Украину.