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Саакашвили: происходящее сейчас на Украине серьёзнее Майдана 

News.ru 5 часов назад
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своём видении ситуации на Украине накануне второго тура президентских выборов.
По его словам, политическая обстановка в стране сегодня более напряжённая, чем в 2014 году.
Тогда одни представители старых элит заменили других. Сейчас люди не хотят никого из старых, — цитирует его «Белсат».
Действующую власть экс-губернатор охарактеризовал как «безнадёжность и коррупцию», а соперника Порошенко Владимира Зеленского назвал «белой доской, на которой всё можно».
В ответ на слова собравшихся о связях шоумена с бизнесменом Игорем Коломойским, Саакашвили заявил, что комик может избавиться от влияния олигарха при массовой поддержке народа.
Ранее News.ru писал о том, что Саакавшили выразил уверенность в победе начинающего политика на выборах президента. В этом случае он намерен вернуться на Украину.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
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