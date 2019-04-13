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«Не бойтесь оппонента»: Порошенко обратился к Зеленскому 

Рамблер 41 минуту назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко опубликовал в соцсетях обращение к Владимиру Зеленскому. Он заявил, что его оппонент должен завтра прибыть на стадион для дебатов.
Порошенко ждет Зеленского 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов. Зеленский не отказывается от полемики, но требует провести дебаты 19 апреля. В этот же день пройдут теледебаты кандидатов на телевидении. Пока соперникам не удалось договориться о дате.
«Общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите, наконец, с людьми», — обратился к сопернику Порошенко в фейсбуке.
По его словам, дебаты должны начаться завтра в 14.00.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. Избирателям предстоит выбрать между Порошенко и Зеленским. В первом туре Зеленский набрал почти вдвое больше голосов.
По данным соцопросов, перед вторым туром Зеленский набирает 61%, Порошенко — 24%.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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