До 14 лет тюрьмы: распространявших видео теракта в Новой Зеландии накажут

В новозеландском Крайстчерче шесть человек предстали перед судом за распространение видеоматериалов о теракте в местной мечети, когда погибли 50 человек.

Об этом сообщает CBS News.

За публикацию видео теракта обвиняемым грозит до 14 лет лишения свободы. Двое подсудимых с марта находятся под арестом, еще четверо — на свободе.

15 марта вооруженные люди напали на две мечети в Крайстчерче. Жертвами нападения стали 50 человек, еще 48 получили ранения. Подозреваемый в нападении 28-летний Брендон Таррант вел прямую трансляцию теракта в интернете.

Власти Новой Зеландии запретили распространять запись в тот же день, однако до момента блокировки только в Facebook видео было просмотрено около 4 тысяч раз.