Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До 14 лет тюрьмы: распространявших видео теракта в Новой Зеландии накажут 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
В новозеландском Крайстчерче шесть человек предстали перед судом за распространение видеоматериалов о теракте в местной мечети, когда погибли 50 человек.
Об этом сообщает CBS News.
За публикацию видео теракта обвиняемым грозит до 14 лет лишения свободы. Двое подсудимых с марта находятся под арестом, еще четверо — на свободе.
15 марта вооруженные люди напали на две мечети в Крайстчерче. Жертвами нападения стали 50 человек, еще 48 получили ранения. Подозреваемый в нападении 28-летний Брендон Таррант вел прямую трансляцию теракта в интернете.
Власти Новой Зеландии запретили распространять запись в тот же день, однако до момента блокировки только в Facebook видео было просмотрено около 4 тысяч раз.
В мире , Происшествия , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым455
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью15
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны271
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех130
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву14
Видео
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Другое
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью
Украина В мире
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию
Конфликты В мире
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым
Украина В мире
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили
Шоу-бизнес Украина
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
Украина В мире
План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться
В мире Украина
Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
Общество
Россия выплатит огромный долг Совету Европы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение