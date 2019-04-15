В новозеландском Крайстчерче шесть человек предстали перед судом за распространение видеоматериалов о теракте в местной мечети, когда погибли 50 человек.
Об этом сообщает CBS News.
За публикацию видео теракта обвиняемым грозит до 14 лет лишения свободы. Двое подсудимых с марта находятся под арестом, еще четверо — на свободе.
15 марта вооруженные люди напали на две мечети в Крайстчерче. Жертвами нападения стали 50 человек, еще 48 получили ранения. Подозреваемый в нападении 28-летний Брендон Таррант вел прямую трансляцию теракта в интернете.
Власти Новой Зеландии запретили распространять запись в тот же день, однако до момента блокировки только в Facebook видео было просмотрено около 4 тысяч раз.