«Взломали тысячу сайтов»: хакеры продали ФБР

Участники неизвестной хакерской группы выложили в сеть около четырех тысяч уникальных записей с личными данными членов Ассоциации академии ФБР . С одним из хакеров удалось связаться.

Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать. Об этом в пятницу сообщил интернет-портал TechCrunch. Название группировки оно не приводит.

По сведениям издания, группа злоумышленников смогла получить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам ассоциации, связанной с Академией ФБР в Куантико (штат Вирджиния). Их мишенью являлись по меньшей мере три сайта.

Полученный взломщиками объем информации включает в себя имена сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, их адреса проживания, электронную почту и сведения о занимаемых ими должностях. По данным TechCrunch, речь идет примерно о 4 тыс. записей разного характера.

Часть украденных данных хакеры уже выложили на своем сайте. Его адрес не называется в целях безопасности.

Работникам издания не удалось выйти на связь с представителем Ассоциации академии ФБР. Однако, один из журналистов побеседовал с хакером, который участвовал в проведении кибератаки.

Кто именно может быть заинтересован в приобретении украденной информации, он не пояснил, заметив при этом, что у него есть «более миллиона данных» о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.

Также хакер объяснил, что для взлома сайтов они, воспользовались известными уязвимостями в системе. На многих интернет-страницах, которые подверглись атакам именно этой группировкой, не было установлено обновление, вследствие чего их плагины были устаревшими. Далее преступник поделился планом дальнейших действий хакеров. При этом было очевидно его безразличие по поводу того, что украденные данные могут стать причиной угрозы жизни федеральных агентов и правоохранительных органов.

«Мы взломали более 1000 сайтов. Сейчас мы структурируем все данные, и скоро они будут проданы. Я думаю, что что-то еще будет опубликовано из списка взломанных правительственных сайтов», — сказал он.

Вдобавок, хакеры объявили журналистам TechCrunch, что в их распоряжении находятся и другие сведения о сотрудниках федеральных ведомств США и общественных организаций.

Отметим, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте Ассоциации Академии ФБР, участниками данной группировки могут быть выпускники этого учебного заведения, а также действующие и ушедшие в отставку агенты спецслужбы.

Ранее хакеры из международной группировки Anonymous предъявили ультиматум британским властям и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Заявление члены Anonymous опубликовали в четверг, 11 апреля, на своем сайте.

Хакеры обязались ответить на арест журналиста в случае, если его не освободят. Причина задержания Ассанжа в том, что власти Великобритании «не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны». В группировке уверены, что для защиты основателя WikiLeaks люди должны организовать протестные движения на улицах, а сам Ассанж — пример истинного настоящего журналиста, который говорит правду.

В тот же день участники акции протеста собрались возле здания посольства Британии в Вашингтоне и устроили митинг. Активисты выступали против вероятной передачи Ассанжа в США по обвинению в сговоре с информатором Челси Мэннинг и взломе компьютера, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Джулиан Ассанж стал известен благодаря тому, что опубликовал в интернете несколько засекреченных документов, в том числе о войне в Ираке и Афганистане. Бурную реакцию спровоцировало видео, где происходит авиаудар в Багдаде в 2007 году. Тогда погибли журналисты и мирные жители.

В 2010 году к Ассанжа появился интерес у американских властей. Телеведущий перебрался в Швецию, где собирался получить защиту, однако был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве.