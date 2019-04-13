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В ЛНР заявили, что солдат ВСУ прострелил ногу командиру 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Уточняется, что причиной данного поступка стали издевательства командира над рядовым.
«Рядовой Скичко, устав от издевательств со стороны начальника штаба батальона, прострелил ему ногу», — сказал Марочко.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины начнёт вручать новую награду украинским военнослужащим — медаль «За ранение».
В октябре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал число небоевых потерь с начала конфликта в Донбассе.
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