Готов к побегу? У Порошенко есть фальшивые паспорта

Все готово к побегу? У Порошенко есть фальшивые паспорта

Стали известны имена, под которыми действующий президент Украины Петр Порошенко вместе со своими родственниками совершали дорогостоящие поездки за границу. Фиктивные документы для президента и его семьи готовит СБУ

В течение последних трех лет президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи несколько раз неофициально совершали поездки за границу, используя при этом подставные имена. Их список был опубликован на сайте украинского онлайн-издания «Страна.ua».

С помощью фиктивных документов, которые делает СБУ Украины, президент и его близкие могут свободно путешествовать без привлечения повышенного внимания.

Также портал приводит список перелетов первого лица Украины по личным вопросам. Из него следует, что за минувшие два года он по три раза отдыхал на Мальдивах и в Испании , вдобавок побывал в Норвегии и Франции. Например, в отеле на Мальдивах Порошенко фигурировал как Mr Incognito Petro Ukraine, а один из членов его семьи использовал «документ прикрытия» на имя Виталия Кокорина.

В числе имен еще значатся Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko).

В материале отмечается, что количества документов хватает на «всех взрослых и няню для малышей».

Добавим, что поездка на Мальдивы в 2018 году стала предметом особого внимания журналистов. По данным «Страна.ua», плата за 6 дней проживания там во время новогодних каникул обошлась во внушительную сумму.

«Тогда отдых стоил Петру Порошенко и его спутникам не менее $46 000 в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей, то есть общая сумма расходов составила $276 000. И это только за проживание», — отмечается в материале.

Общая сумма поездки оценивается примерно в $500 тыс.

Это вызвало неоднозначную реакцию на Украине и послужило поводом для скандала. Был направлен официальный запрос в администрации президента . Там подтвердили факт новогоднего отпуска на Мальдивах, однако отказались от уточнения подробностей.

Известно, что Мальдивы — излюбленное место для отдыха Петра Порошенко. На местном курорте Шеваль Блан президент три дня отмечал свой день рождения в 2016 году. Перелеты он совершал на частном самолете Gulfstream G200 Galaxy с бортовым номером T7 PRM. Владелец воздушного судна — американский миллиардер украинского происхождения Алесу Ровту.

В марте того же года Порошенко заметили в Испании. Глава государства был в обычной одежде и без охраны. Он приобретал лекарства в аптеке. Увидев, что его фотографируют, действующий президент сел за руль белого Porsche и уехал. А через несколько месяцев вернулся в Малагу на частном самолете. «Страна.ua» напомнила, что у президента Порошенко есть собственная вилла в городе Аталая-Исдабе.

В целом за 2016 год Порощенко совершил множество поездок частного характера. В июне он летал на Мальдивы, оттуда в Испанию. Кроме того, в июле того же года политик побывал в Бергене в Норвегии. Там он ходил на яхте и занимался рыбалкой. А в сентябре 2017 года Порошенко слетал в Ниццу.

Печерский суд Киева дал Генпрокуратуре распоряжение провести расследование «по факту незаконного использования сотрудниками госохраны, СБУ, миграционной службы, фискальной службы служебного положения при изготовлении для президента Украины и членов его семьи поддельных документов для выезду за границу», а также содействия им в незаконном пересечении государственной границы.

Ранее в апреле издание «Украинские новости» поделилось информацией о том, что доходы Порошенко за 2018 год увеличились в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн, или 3,7 млрд рублей). Из этой суммы лишь 400 тыс. гривен ($14,7 тыс.) составляют официальную зарплату президента.

Издание подчеркнуло, что Петр Порошенко не успел вовремя заполнить форму электронного отчета о доходах в Едином реестре деклараций на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). По закону это грозит уголовной ответственностью.