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В команде Зеленского запустили новый флешмоб 

Р-Спорт + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из актеров "Студии 95 квартал" и друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой сообщил о запуске в соцсетях нового флешмоба с хештегом "Шотутдумать".
На странице команды Зеленского в Facebook показан фрагмент видео, на котором автор снимает билборд действующего президента сраны Петра Порошенко со слоганом "Думай" на фоне ям на дорогах и говорит: "Я, конечно, дико извиняюсь, но шо тут думать?"
"Я предлагаю всем снимать такие видосы. С таким же текстом, с таким же подтекстом, с таким же смыслом, и можно даже с таким же голосом. Проблемы можете выбирать сами: это могут быть ямы, мусор, какое-то строительство — что угодно. В соцсети нужно выкладывать эти видео с хэштегом "ШоТутДумать", — сказал Кошевой на видео.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.
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Комментарии2
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Евгений Кошевой
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