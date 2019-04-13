СМИ: ЕС исключил из-под санкций девять человек из окружения Януковича

Виктора Януковича. Европейский союз исключил девять человек из санкционного списка девять человек из окружения бывшего президента Украины Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой внутренние документы Европейской внешнедипломаической службы (EEAS). Отмечается, что такое решение было принято «главным образом из-за недостаточных доказательств». В начале марта пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Евросоюз официально продлил на год санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 12 человек из его окружения.