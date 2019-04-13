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СМИ: ЕС исключил из-под санкций девять человек из окружения Януковича 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Европейский союз исключил девять человек из санкционного списка девять человек из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой внутренние документы Европейской внешнедипломаической службы (EEAS).
Отмечается, что такое решение было принято «главным образом из-за недостаточных доказательств».
В начале марта пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Евросоюз официально продлил на год санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 12 человек из его окружения.
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