«Предвыборный пиар-ход»: как Порошенко обманул Макрона

Москве назвали обещания украинского лидера Петр Порошенко как можно быстрее прекратить войну в Донбассе и провести там выборы предвыборной агонией перед почти гарантированно проигранным вторым туром президентских выборов. В ДНР заявили, что Киев не обсуждал вопрос введения нового перемирия с ополченцами, и заявления Порошенко являются оторванным от реальности предвыборным пиаром.

Алексей Пушков. Заявления президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего накануне на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном как можно быстрее прекратить войну в Донбассе, не имеют ничего общего с реальностью — пояснил член Совета Федерации

«Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал 5 лет назад — за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе. Тогда обманул — обманывает и сейчас. Но второй раз фокус вряд ли пройдет», — написал сенатор в твиттере.

В заявлении украинский лидер сказал, что «имеет поддержку лидеров ЕС » и что после своей победы на выборах Порошенко будет открыто окно возможностей для «нормандского формата» для прекращения противостояния в Донбассе. Он добавил, что кроме «нормандского формата, других альтернатив решения конфликта в Донбассе нет, поскольку он координируется с США », передает ФАН.

Кроме того, Порошенко заявил о планах провести местные выборы на территории Донбасса не позднее марта 2020 года.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что Киев не обсуждал вопрос введения нового перемирия с ополченцами. Он рассказал, что сторонами на 18 апреля были назначены две видеоконференции, чтобы обсудить договоренности по вопросам режима прекращения огня, передает НСН.

«Сегодняшнее заявление Порошенко, которое он сделал в ходе пресс-конференции в Берлине, о якобы согласованном с 18 апреля перемирии вызывает, мягко говоря, недоумение…

Мы расцениваем одностороннее заявление Порошенко о вступлении в силу перемирия с 18 апреля как предвыборный пиар-ход

одного из кандидатов на пост президента соседнего государства», — указал глава ДНР.

Между тем, накануне встречу в Париже Макрон провел и с победителем первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе», — рассказал после беседы сам украинский политик.

«В НАТО нас никто не брал, не берет, и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. Североатлантический альянс не может принять Украину из-за ее неразрешенных конфликтов. Шансов вступить в НАТО у нас нет», — констатировал парламентарий.

Зеленский же обещал, что в случае победы на выборах собирается исключить из переговорного процесса по Донбассу председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука , как посредника между Киевом и Москвой. Он также выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным в присутствии западных представителей.

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Путин открыт для обсуждения с Киевом вопросов решения конфликта в Донбассе, однако

более важное значение для прекращения внутриукраинской конфронтации будет иметь диалог между ее сторонами — Киевом, ДНР и ЛНР.

« [Президент России Владимир] Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой, ибо Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», — пояснил представитель Кремля.

При этом сам Медведчук заявил, что его политическая сила не поддержит во втором туре президентских выборов на Украине ни Порошенко, ни Зеленского. По его словам, «то, что сделал один, и то, что собирается делать другой», не подходит на сегодняшний день для Украины. Политик также выразил мнение, что новый президент страны должен представить план по выводу Украины из экономического кризиса и достижению мира в Донбассе.

Стоит добавить, что в день проведения первого тура президентских выборов на Украине — в воскресенье, 31 марта — вооруженные силы страны совершили минометную атаку по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки в Донбассе.