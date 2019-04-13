Месть за Ассанжа? Данные сотрудников ФБР утекли в Сеть

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Данные тысяч сотрудников ФБР утекли в сеть 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Хакеры выкрали личные данные около 4 тысяч американских федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов и выложили их в сеть. Об этом сообщает издание TechCrunch.
По информации издания, злоумышленникам удалось взломать по крайней мере три сайта, связанных с Ассоциацией Национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния. Опубликованные на собственном сайте хакеров данные содержат имена членов ассоциации и названия их должностей, их личные адреса, телефонные номера, а также адреса их электронной почты.
Как сообщил TechCrunch один хакеров, якобы причастный к этой атаке, в группировку злоумышленников входят более десяти человек. По его словам, взломать сайты удалось благодаря имеющимся у них уязвимостям: в частности, многие из них не обновлялись и использовали устаревшие плагины.
Собеседник издания также отметил, что всего хакеры взломали более тысячи сайтов американских государственных структур. В настоящее время злоумышленники занимаются структурированием полученных данных, которые в дальнейшем планируют продать.
В Ассоциации академии ФБР данную ситуацию изданию не прокомментировали.
В январе эксперт в области информационной безопасности Трой Хант обнаружил слив крупной базы адресов электронной почты и паролей. Массив данных содержит 12 тысяч файлов общим весом 87 гигабайт. По его словам, это крупнейшая в истории утечка личных данных.
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