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Депутат Рады назвал «агонией» выступление Порошенко в «Олимпийском» 

RT на русском + ещё 3 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Евгений Балицкий оценил выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский», где должны были пройти дебаты с его оппонентом, шоуменом Владимиром Зеленским.
«Мне даже сложно сказать, что это было, кроме как — агония власти. Даже у (экс-президента Украины Виктора. — RT) Януковича, когда он убегал, рейтинг был 22%. А Порошенко набрал 16% c админресурсом и пятилетней поддержкой Запада», — заявил «Известиям» парламентарий.
При этом Балицкий выразил уверенность, что подобный формат «дебатов» не увеличит рейтинг действующего президента.
14 апреля на стадионе Олимпийский должны были состояться дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Однако шоумен не приехал на встречу, и украинский лидер отвечал на вопросы присутствовавших представителей прессы.
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