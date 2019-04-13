США указали на лицемерие российской защиты Венесуэлы

По словам Помпео, «финансовые интервенции» России и Китая способствовали разрушению страны. Кроме того, он посчитал «явной провокацией» присутствие российских военных в Венесуэле.

«Мы не должны позволять, чтобы Россия обостряла и так опасную ситуацию в этой стране», — резюмировал он.

Госсекретарь США также обвинил Москву в «давних связях» с авторитарными режимами на Кубе и в Никарагуа. По его мнению, Россия «продает оружие, распространяет ложь и все виды пропаганды в этих странах».

29 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США могут наложить санкции на Россию из-за поддержки Венесуэлы. Он подчеркнул, что ограничительные меры могут коснуться российской экономики, а их возможные варианты уже находятся на столе Помпео.