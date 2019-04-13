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США указали на лицемерие российской защиты Венесуэлы 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA-EFE/ANDRE PAIN
Глава американского Госдепартамента Майк Помпео назвал призывы России о невмешательстве в дела Венесуэлы лицемерными. Об этом он заявил в Чили, рассказывая о политике США в отношении стран Латинской Америки, сказано на сайте ведомства.
По словам Помпео, «финансовые интервенции» России и Китая способствовали разрушению страны. Кроме того, он посчитал «явной провокацией» присутствие российских военных в Венесуэле.
«Мы не должны позволять, чтобы Россия обостряла и так опасную ситуацию в этой стране», — резюмировал он.
Госсекретарь США также обвинил Москву в «давних связях» с авторитарными режимами на Кубе и в Никарагуа. По его мнению, Россия «продает оружие, распространяет ложь и все виды пропаганды в этих странах».
29 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США могут наложить санкции на Россию из-за поддержки Венесуэлы. Он подчеркнул, что ограничительные меры могут коснуться российской экономики, а их возможные варианты уже находятся на столе Помпео.
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы. Позднее в Москве указали на легитимность присутствия российских военных в Каракасе. Президент США заявил, что планирует обсудить ситуацию с лидерами РФ и КНР.
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Комментарии132
В мире , Латинская Америка , США , Эллиот Абрамс , Дональд Трамп , Госдеп США , Венесуэла , Китай , Чили
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