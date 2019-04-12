Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На глазах у зрителей: комик Ян Когнито пошутил про инсульт и скончался 

Рамблер + ещё 6 6 часов назад
Фото: facebook
Британский комик Ян Когнито умер после шутки об инсульте, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail.
«Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском», — сказал комик во время выступления в баре города Бистер в графстве Оксфордшир.
Через 10 минут после этой шутки 60-летний стендап-комик почувствовал себя плохо и присел, а зрители подумали, что это часть шоу.
Через некоторое время ведущий программы понял, что артисту требуется помощь, однако прибывшие на место медики уже не смогли помочь Когнито.
Причиной смерти комика стал сердечный приступ.
В мире , Происшествия , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Медведев раскрыли доходы20
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Тюмени41
Убил жену ради денег и хотел продать дочь3
В НАТО не оставили Киеву надежды46
Уральский священник заявил о травле гламурной жены20
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение