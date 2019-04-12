На глазах у зрителей: комик Ян Когнито пошутил про инсульт и скончался

Британский комик Ян Когнито умер после шутки об инсульте, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail.

«Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском», — сказал комик во время выступления в баре города Бистер в графстве Оксфордшир.

Через 10 минут после этой шутки 60-летний стендап-комик почувствовал себя плохо и присел, а зрители подумали, что это часть шоу.

Через некоторое время ведущий программы понял, что артисту требуется помощь, однако прибывшие на место медики уже не смогли помочь Когнито.

Причиной смерти комика стал сердечный приступ.