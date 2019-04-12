Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО пообещали усилить активность в Черном море 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Так называемый "Пакет по Черному морю", принятый в ходе апрельской встречи министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне и включающий в себя практические меры по оказанию помощи Украине и Грузии в деле противодействия существующим угрозам, приведет к еще большей активности блока в регионе, заявила в пятницу заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.
"Это, прежде всего, означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной. Присутствие НАТО в Черном море значительно усилилось в последние месяцы, и "Пакет по Черному морю" приведет к еще большим обязательствам", — сказала она итальянскому информагентству Agenzia Nova.
Затронув тему отношений между НАТО и Россией, Гетемюллер указала, что еще на саммите 2016 года в Варшаве было согласовано решение, согласно которому альянс проводит свою политику в отношении Москвы одновременно на двух направлениях: с одной стороны, сдерживание и защита, с другой стороны, диалог.
Она отметила также, что за последние три года состоялись девять встреч в рамках Совета Россия-НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг встречается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти поддерживает контакты с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
При этом Гетемюллер подчеркнула, что позиция НАТО по проблеме Крыма и Украины остается неизменной. "После оккупации Крыма и дестабилизирующих действий России в Донбассе мы не можем вернуться к обычным отношениям", — сказала она.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны альянса 3-4 апреля согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
Последние новости
Трамп объявил о госперевороте в США Перепалка Порошенко и Зеленского в прямом эфире (видео) На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены
Комментарии1
В мире , Армия , Конфликты , США , Дмитрий Песков , Йенс Столтенберг , Сергей Лавров , Роуз Гетемюллер , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Генштаб , СБУ , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под чужими именами: раскрыта тайна семьи Порошенко138
«Хам»: украинцы в бешенстве от Порошенко и Зеленского94
Получите: Россия выставила счет за «подпорченный» Крым
Удар исподтишка: Литва вручила России ноту97
Медведев заработал больше Путина
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение