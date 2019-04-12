В НАТО пообещали усилить активность в Черном море

Так называемый "Пакет по Черному морю", принятый в ходе апрельской встречи министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне и включающий в себя практические меры по оказанию помощи Украине Грузии в деле противодействия существующим угрозам, приведет к еще большей активности блока в регионе, заявила в пятницу заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер

"Это, прежде всего, означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной. Присутствие НАТО в Черном море значительно усилилось в последние месяцы, и "Пакет по Черному морю" приведет к еще большим обязательствам", — сказала она итальянскому информагентству Agenzia Nova.

Затронув тему отношений между НАТО и Россией , Гетемюллер указала, что еще на саммите 2016 года в Варшаве было согласовано решение, согласно которому альянс проводит свою политику в отношении Москвы одновременно на двух направлениях: с одной стороны, сдерживание и защита, с другой стороны, диалог.

При этом Гетемюллер подчеркнула, что позиция НАТО по проблеме Крыма и Украины остается неизменной. "После оккупации Крыма и дестабилизирующих действий России в Донбассе мы не можем вернуться к обычным отношениям", — сказала она.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны альянса 3-4 апреля согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.