В НАТО пообещали усилить активность в Черном море 

Так называемый "Пакет по Черному морю", принятый в ходе апрельской встречи министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне и включающий в себя практические меры по оказанию помощи Украине и Грузии в деле противодействия существующим угрозам, приведет к еще большей активности блока в регионе, заявила в пятницу заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.
"Это, прежде всего, означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной. Присутствие НАТО в Черном море значительно усилилось в последние месяцы, и "Пакет по Черному морю" приведет к еще большим обязательствам", — сказала она итальянскому информагентству Agenzia Nova.
Затронув тему отношений между НАТО и Россией, Гетемюллер указала, что еще на саммите 2016 года в Варшаве было согласовано решение, согласно которому альянс проводит свою политику в отношении Москвы одновременно на двух направлениях: с одной стороны, сдерживание и защита, с другой стороны, диалог.
Она отметила также, что за последние три года состоялись девять встреч в рамках Совета Россия-НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг встречается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти поддерживает контакты с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
При этом Гетемюллер подчеркнула, что позиция НАТО по проблеме Крыма и Украины остается неизменной. "После оккупации Крыма и дестабилизирующих действий России в Донбассе мы не можем вернуться к обычным отношениям", — сказала она.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны альянса 3-4 апреля согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.