«Жалкая агония»: в чем ошибся Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко , используя религию в политических целях, допустил ошибку, считает экс-депутат Рады. В целом, результаты первого тура президентских выборов стали показателем того, что глава государства сосредоточился не на том, что волнует украинцев. Предвыборная программа Порошенко «армия — вера — язык» не принесла ему ожидаемых результатов. Сам президент уже признал, что не слышит своих избирателей.

После первого тура выборов президента Украины стало очевидно, что штабу Петра Порошенко придется достаточно быстро провести работу над ошибками.

В ходе предвыборной кампании президент опирался на триаду «армия — вера — язык». На определенном этапе Порошенко предложил законодательно утвердить стремление Украины в НАТО Евросоюз , на другом — получил томос об автокефалии для неканонической « православной церкви Украины».

Однако выбранный Порошенко путь к президентству не принес ему желаемых результатов. Лидером первого тура стал шоумен Владимир Зеленский , набравший 30,24%. Порошенко досталось почти в два раза меньше голосов — 15,95%.

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман считает, что украинский лидер ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях. «Нельзя святые вещи ставить на конвейер политических интересов», — сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Стоит отметить, что получение томоса об автокефалии принесло Порошенко не только поддержку националистически настроенной части украинского общества, но и критику. Накануне первого тура выборов предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий рассказал Порошенко о храмах, которые были захвачены сторонниками новой «православной церкви Украины». Он также заявил, что власти вмешиваются в религиозную жизнь.

Президент пообещал детально изучить сложившуюся ситуацию и принять ответные меры. Он также подчеркнул, что правительство не давало соответствующих указаний. О конкретных действиях, предпринятых в ответ на жалобу митрополита, пока неизвестно.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в эфире радио Sputnik, что сложившаяся в религиозной сфере Украины ситуация — свидетельство серьезной ошибки со стороны президента страны.

«Сам Порошенко запустил процесс захвата храмов Украинской православной церкви — это однозначно его «заслуга». Конечно, сейчас, во время избирательной кампании, когда он понял, что его рейтинги не повышаются, в том числе из-за того, что он сделал с православной церковью на Украине, он пытается как-то сгладить свои очень серьезные ошибки, которые еще будут сказываться в течение десятилетий, а может быть, и столетий», — считает сенатор.

Подобного мнения придерживается и депутат Украины пятого-седьмого созывов политик Владимир Олейник

«Были захваты храмов, а не добровольный переход к «новой церкви». Сегодня храмы пустуют, священников нет. А сам Порошенко уже бросил эту затею, потому что она ему ничего не дала, наоборот, он получил отторжение в обществе. Как говорится, что посеял, то и пожинает», — считает он.

Возникают проблемы и с попытками переименовать каноническую УПЦ в Русскую православную церковь. После первого тура выборов появилась информация, что административный суд Киева признал противоправными соответствующие действия спикера Верховной рады Андрей Парубия.

Кроме того, с трудностями приходится сталкиваться самой новой церковной структуре. 6 апреля Иерусалимский патриархат принял решение ужесточить проверку духовенства Украины. Подобные меры были приняты для того, чтобы в Пасхальной литургии принимали участие только «настоящие священники».

«Представители из нового образования ПЦУ уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь все справки и документы тщательно перепроверяются», — заявил настоятель киевского храма святых апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный).

Что же касается сферы армии, на которой Порошенко также сделал акцент в предвыборной кампании, то здесь президент, как он считает, получил то, к чему стремился.

«С гордостью сообщаю — голосование в первом туре в армии я выиграл. И для меня очень важна такая оценка меня не просто как президента, а как верховного главнокомандующего. Особенно те, кто на фронте с 2014, — они воочию увидели, какое огромное расстояние прошли за это время ВСУ», — написал Порошенко в своем твиттере 16 апреля.

Однако оправданы ли ожидания президента от результатов голосования в армии — неизвестно. Порошенко действительно стал лидером, но с незначительным отрывом — он получил 12 836 голосов. При этом 12 423 военнослужащих поддержали Зеленского.

Кроме того, как сообщает издание «Вести Украина», шоумен одержал победу в большинстве спецучастков.

Логическим завершением предвыборной кампании Порошенко должен был стать закон, регулирующий статус украинского языка. Однако соответствующий документ вызвал большой резонанс на Украине. Депутаты внесли около 2 тыс. поправок. Процесс работы над проектом длится с октября, и, как ожидается, принят будет только 25 апреля, уже после второго тура президентских выборов.

Противники законопроекта утверждают, что вопрос языка — это далеко не то, на чем следовало сосредоточиться президенту. В первую очередь, украинцев волнуют низкие зарплаты и высокий уровень коррупции.

«И все эти годы мы получили насмешки со стороны, рассказывание, что мы какие-то не такие патриоты, что мы должны говорить на украинском, а то мы потакаем агрессору, и прочие нравоучения, которые тем более были мерзкими, зная, какую коррупцию развели эти господа. И вот теперь жалкая агония морального уродства.

Все официантки, кассиры с «неправильными взглядами» вдруг пошли на участки, чтобы напомнить всем этим Забужко [украинская писательница Оксана Забужко] и Ницоям [украинская писательница Лариса Ницой] и прочим… из обслуги, что если вы не предлагаете внятные условия жизни, то вас выкинут, какую бы гуманитарную трескотню вы не разводили по ходу», — написал в своем фейсбуке украинский политолог Юрий Романенко.

Сам Порошенко уже назвал свою главную ошибку. По мнению президента, он не услышал украинцев. Об этом глава государства написал в своем твиттере 16 апреля.

«Не слышать людей — очень опасно. Это была одна из моих ошибок, которую я должен признать и извиниться за нее. Потому что ключевая позиция не только в компетентности, но и на уровне стратегической коммуникации и доверия, которое люди оказывают человеку на той или иной должности», — заявил Порошенко.

Того же мнения придерживается и глава штаба президента Олег Медведев. Он заявил, что в ходе предвыборной кампании в достаточной степени не работал коммуникационный канал кандидата с избирателями.

«Мы, наверное, жалеем, что на острые вопросы недостаточно отвечали ранее. Возможно, тогда бы не было такого негатива, накопленного в обществе к Порошенко, который нам реально нужно преодолевать», — сказал он в интервью «Би-Би-Си Украина».

В то же время в эфире ток-шоу «Пульс» Порошенко заявил, что имеет все шансы одержать победу во втором туре выборов. Он также рассказал, какие реформы намерен провести в ходе второго срока — большая часть из них так или иначе касается стремления Украины в Европейский союз.

Так, президент заявил, что сосредоточит усилия на обеспечении энергетической независимости страны, продолжении работы по таможенному Шенгенскому союзу, а также цифровом союзе Украины и Европы.