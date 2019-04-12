Украинские радикалы ополчились на лесбиянок

В Киеве проходит акция протеста против Второй европейской лесбийской конференции, которая проводится в одном из отелей украинской столицы. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает «Страна.ua». Накануне радикалы, вооруженные перечным газом, напали на участников конференции, пострадали 10 человек.

Днем в пятницу центральный вход в гостиницу «Турист» пикетируют около двух десятков человек. Они держат плакаты с лозунгами: «Европейцы, уважайте наши моральные ценности!», «Семья — это союз мужчины и женщины», «Мы против навязывания детям и молодежи аморальных ценностей!»

На вопрос журналиста, против чего они выступают, многие участники отвечают, что не знают, но подчеркивают, что «против разврата». На месте дежурят полицейские.

В четверг около 30 активистов пытались проникнуть в помещение, где проходит конференция, но их не пустили стражи порядка. Охраннику пришлось применить газовый баллончик, в итоге одному человеку понадобилась помощь представителей Красного Креста , сообщили в полиции.

При этом представители праворадикальных движений в четверг напали на участников конференции, рассказала глава общественной организации «Инсайт» Елена Шевченко . По ее словам, праворадикалы «залили внизу все перечным газом», пострадали около 10 человек, которым медики промывали глаза.

«У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения», — добавила Шевченко.

Как пишет «Страна.ua», Вторая европейская лесбийская конференция проходит под лозунгом «Давайте принесем лесбийский дух в мир!» В числе организаторов — представители Бельгии, Германии, Казахстана, Албании, Таджикистана, Сербии и других стран.