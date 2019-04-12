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Украинские радикалы ополчились на лесбиянок 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: strana.ua
В Киеве проходит акция протеста против Второй европейской лесбийской конференции, которая проводится в одном из отелей украинской столицы. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает «Страна.ua». Накануне радикалы, вооруженные перечным газом, напали на участников конференции, пострадали 10 человек.
Днем в пятницу центральный вход в гостиницу «Турист» пикетируют около двух десятков человек. Они держат плакаты с лозунгами: «Европейцы, уважайте наши моральные ценности!», «Семья — это союз мужчины и женщины», «Мы против навязывания детям и молодежи аморальных ценностей!»
На вопрос журналиста, против чего они выступают, многие участники отвечают, что не знают, но подчеркивают, что «против разврата». На месте дежурят полицейские.
В четверг около 30 активистов пытались проникнуть в помещение, где проходит конференция, но их не пустили стражи порядка. Охраннику пришлось применить газовый баллончик, в итоге одному человеку понадобилась помощь представителей Красного Креста, сообщили в полиции.
При этом представители праворадикальных движений в четверг напали на участников конференции, рассказала глава общественной организации «Инсайт» Елена Шевченко. По ее словам, праворадикалы «залили внизу все перечным газом», пострадали около 10 человек, которым медики промывали глаза.
«У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения», — добавила Шевченко.
Как пишет «Страна.ua», Вторая европейская лесбийская конференция проходит под лозунгом «Давайте принесем лесбийский дух в мир!» В числе организаторов — представители Бельгии, Германии, Казахстана, Албании, Таджикистана, Сербии и других стран.
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Комментарии
В мире , Елена Шевченко , Международный комитет Красного Креста
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