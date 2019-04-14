Трамп позитивно отозвался о готовности Ким Чен Ына провести третий саммит

"Я согласен с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, что наши личные отношения остаются очень хорошими, возможно, термин "отличные" был бы даже более точным, и что третий саммит был бы хорош для того, чтобы мы полностью понимали, что каждый из нас отстаивает", — написал Трамп.

Он отметил также, что с нетерпением ждет дня, когда КНДР проведет полную денуклеаризацию и с этой страны будут сняты санкции.