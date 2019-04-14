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Трамп позитивно отозвался о готовности Ким Чен Ына провести третий саммит 

ТАСС + ещё 27 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп позитивно отреагировал в субботу на готовность лидера КНДР Ким Чен Ына к проведению третьего саммита глав двух государств. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я согласен с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, что наши личные отношения остаются очень хорошими, возможно, термин "отличные" был бы даже более точным, и что третий саммит был бы хорош для того, чтобы мы полностью понимали, что каждый из нас отстаивает", — написал Трамп.
Он отметил также, что с нетерпением ждет дня, когда КНДР проведет полную денуклеаризацию и с этой страны будут сняты санкции.
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В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР
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