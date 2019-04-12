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В Раде заявили, что Зеленского до второго тура спрячут в бункер 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не появится на дебатах и украинцы увидят его только в день голосования. Об этом сообщает РИА "Новости".
Накануне Порошенко и Зеленский поговорили по телефону на программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".
Кандидаты в президенты перебивали друг друга и не смогли согласовать дату дебатов.
"Ввиду вчерашних очень коротеньких дебатов, у меня ощущение, что сейчас Зеленского спрячут на неделю в бункер", — отметил депутат.
По его словам Народ увидит Зеленского только 21 апреля, когда он придет проголосовать.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Верховная Рада
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