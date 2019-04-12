В Раде заявили, что Зеленского до второго тура спрячут в бункер

Накануне Порошенко и Зеленский поговорили по телефону на программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

Кандидаты в президенты перебивали друг друга и не смогли согласовать дату дебатов.

"Ввиду вчерашних очень коротеньких дебатов, у меня ощущение, что сейчас Зеленского спрячут на неделю в бункер", — отметил депутат.

По его словам Народ увидит Зеленского только 21 апреля, когда он придет проголосовать.