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Подсчитаны убытки Великобритании от выхода из ЕС 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Reuters
Убытки ведущих британских компаний от выхода из состава Евросоюза могут составить 348 миллионов фунтов (455 миллионов долларов), пишет Bloomberg. Такие перспективы ждут Лондон в случае, если Brexit состоится без сделки с Брюсселем.
По данным издания, наибольшие траты понесет Royal Bank of Scotland — 100-150 миллионов фунтов (130-196 миллионов долларов). Эти деньги пойдут на получение новой лицензии, которая позволит работать в ЕС (по британской делать это не получится) и на перенос активов в Амстердам.
Далее следует еще один банк — HSBC. На «планирование действий в чрезвычайных ситуациях» (открытие новых филиалов и получение новых лицензий) он уже потратил 179 миллионов долларов.
На третьем месте — фармацевтическая компания AstraZeneca, уже израсходовавшая на подготовку к Brexit 40 миллионов долларов. В такую сумму ей обошлись организация испытаний в ЕС, перевод лицензий и подготовка к новым таможенным соглашениям.
Также авторы исследования отметили страховую компанию Lloyd's Hiscox (15 миллионов долларов), инжиниринговую компанию Babcock (13 миллионов долларов) и авиакомпанию-лоукостер EasyJet (11,8 миллиона). Последней пришлось открыть новую штаб-квартиру в Австрии.
Изначально Brexit должен был состояться 29 марта, одна затем его сроки несколько раз переносились. В начале апреля Лондону удалось договориться с Брюсселем об отсрочке до 31 октября. За это время стороны должны будут разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия выхода Великобритании из ЕС. В противном случае будет применен вариант Brexit без сделки.
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В мире , Easyjet , ЕС , Bloomberg , Амстердам , Брюссель , Великобритания
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