«За срыв эфира»: Порошенко грозит суд

Накануне, 11 апреля, Порошенко пришел в студию программы «Право на владу» на «1+1» и пригласил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты. Действующий глава государства заявил, что вечером дороги в Киеве свободы и Зеленский сможет добраться до студии за 40 минут. Представители Зеленского ответили, что кандидат находится во Франции и не может приехать.

Ткаченко отметил, что в тот вечер в программе участвовали не кандидаты в президенты, а эксперты с разных сторон.

«И вдруг, за пару минут до эфира <…> без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент», — рассказал он.

По словам Ткаченко, Порошенко заявил, что приехал на дебаты с Зеленским, хотя знал, что его соперник находится в Париже в преддверии встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Гендиректор «1+1 media» подчеркнул, что Порошенко «позорно ворвался» в эфир частного канала, пользуясь статусом главы государства, чем и «заработал на иск».

«Ждите — в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1. В стране, которая стряхнёт с себя ваше враньё, — это уже будет возможно», — обратился он к Порошенко.

В эфире, о котором идет речь, Порошенко связали с Зеленским по телефону. Зеленский подчеркнул, что дебаты должны состояться 19 апреля на стадионе «Олимпийский».