Суд в Армении отказался прекращать уголовное преследование Кочаряна

Адвокаты аргументировали иск тем, что Кочарян обладал неприкосновенностью. Это решение можно обжаловать в десятидневый срок.

Дело Кочаряна

В июле прошлого года следователи предъявили Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца. Его защита обжаловала арест, и Апелляционный суд отменил его, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

В декабре Кочаряна вновь арестовали. Также экс-президенту вменяется получение взятки в особо крупном размере. В середине марта арест продлили на два месяца.

По словам адвоката, после принятого в июле 2018 года решения с Кочаряна должны были снять обвинения и прекратить уголовное преследование. Однако, отметил он, следственные действия продолжались и его подзащитный находился под подпиской о невыезде.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном , который проиграл выборы Сержу Саргсяну , провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, погибли десять человек, около двухсот получили ранения.