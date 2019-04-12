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Суд в Армении отказался прекращать уголовное преследование Кочаряна 

РИА Новости + ещё 3 11 часов назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Суд Еревана отклонил иск защиты Роберта Кочаряна с требованием прекратить уголовное преследование экс-президента Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Адвокаты аргументировали иск тем, что Кочарян обладал неприкосновенностью. Это решение можно обжаловать в десятидневый срок.

Дело Кочаряна

В июле прошлого года следователи предъявили Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца. Его защита обжаловала арест, и Апелляционный суд отменил его, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.
В декабре Кочаряна вновь арестовали. Также экс-президенту вменяется получение взятки в особо крупном размере. В середине марта арест продлили на два месяца.
По словам адвоката, после принятого в июле 2018 года решения с Кочаряна должны были снять обвинения и прекратить уголовное преследование. Однако, отметил он, следственные действия продолжались и его подзащитный находился под подпиской о невыезде.
В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который проиграл выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, погибли десять человек, около двухсот получили ранения.
Помимо Кочаряна, специальная следственная служба предъявила обвинение экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в армянской армии. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.
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В мире , Кавказ , СНГ , Левон Тер-петросян , Юрий Хачатуров , Роберт Кочарян , Серж Саргсян , РИА Новости , Армения , Ереван
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