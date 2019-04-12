Месть разоблаченных. За что на самом деле наказывают Ассанжа

Арестованный после семи лет вынужденного пребывания в посольстве Эквадора Джулиан Ассанж — фигура противоречивая. Его обвиняют в раскрытии секретной информации и в изнасилованиях, но он стал кумиром борцов за правду по всему миру, самым медийным программистом и героем фильмов. РИА Новости вспоминает, какой путь он прошел.

Лишили убежища

Пожилого человека с растрепанной седой бородой, прилизанными волосами и уставшим лицом под руки выводят из здания семеро мужчин. Ведомый что-то кричит. Через несколько секунд он окажется в полицейском автомобиле и отправится в отделение полиции британской столицы.

Арестованный — один из самых обсуждаемых людей на планете, сооснователь собирающего и публикующего секретную информацию портала WikiLeaks Джулиан Ассанж. Он только выглядит пожилым — герою мировых новостей всего 47 лет.

Сегодня Ассанж совсем не похож на человека, изображенного на фото в Википедии. На большинстве снимков мужчина выглядит энергичным и уверенным в себе, активно жестикулирует, его светлая шевелюра аккуратно уложена, а короткая борода педантично подстрижена.

Проведя семь лет внутри здания без возможности выйти на прогулку, в парк, кино, театр или кафе и почти год — без связи с внешним миром (летом 2018 года ему отключили интернет и запретили принимать посетителей), Ассанж сильно изменился.

У стен есть уши

В дипмиссии для Ассанжа переоборудовали офисное помещение. Из удобств были кровать, телефон, лампа, компьютер для работы, душевая, беговая дорожка и небольшая кухня. В 2013 году, после года "заточения", Ассанж отзывался о жизни в посольстве весьма оптимистично.

"Я в хороших отношениях с сотрудниками, мы вместе собираемся, отмечаем дни рождения", — делился он впечатлениями.

В интервью рассказывал, как к нему приходят гости, как на досуге смотрит телешоу и фильмы.

"Конечно, сложно каждый день на протяжении такого долгого времени просыпаться, видеть одни и те же стены, но я посвящаю много времени работе, — признавался он. — Вообще, будет не очень, если, когда я выйду отсюда, пойму, что здесь лучше, чем снаружи".

На самом деле его убежище вовсе не походило на санаторий. Как рассказывала знакомая Ассанжа, американский политический комментатор Кассандра Фэйрбэнкс, при посещении эквадорской миссии сотрудники безопасности проверяли ее телефон, а все происходящее в комнатах, где она общалась с Джулианом, записывалось. Кассандра отметила, что контроль был строже, чем в федеральной тюрьме, а потому собеседникам приходилось обмениваться записками. Она вспоминала "целый лес зловещих черных камер, напоминавших события в романах Джорджа Оруэлла ".

Любимец знаменитостей и просто хороший парень

Среди поклонников Ассанжа немало селебрити. Вдова фронтмена The Beatles Джона Леннона Йоко Оно считала его смелым человеком, возвращающим народу то, что ему по праву принадлежит — информацию, которую власти намеренно скрывают от общественности. В 2013 году фонд Йоко Оно даже присудил Ассанжу награду "за решимость".

Другая знаменитая подруга — канадско-американская актриса и модель Памела Андерсон неоднократно заявляла о своих теплых чувствах к Ассанжу, хотя отвергала слухи об их романе. По словам Андерсон, своими лестными высказываниями в его адрес она пытается очеловечить того, кого люди знают только по не всегда позитивным новостным сводкам.

О том, что у австралийца есть особый шарм, говорили многие. Дизайнер Боб Вествуд, сын Вивьен Вествуд, говорил, что хотел бы заполучить Ассанжа в качестве главной модели в одно из своих шоу. "Джулиан может быть очень теплым, есть в нем что-то притягательное", — говорил о нем другой знакомый. Именно поэтому, отмечал он, к Ассанжу так тянулись знаменитости: актриса Мэгги Джилленхол, актер Джон Кьюсак , певица Леди Гага и другие.

Будучи известным, но недоступным для обывателя персонажем, Ассанж вызывал горячий интерес у публики. О его привычках и манерах известно не слишком много. К примеру, один из источников, близких к WikiLeaks, шутил, что он придерживается так называемой диеты программиста — ест то, что перед ним положат. Подаренной беговой дорожкой, судя по форме, в которой он предстал перед журналистами, Ассанж пользовался нерегулярно, зато раньше был известным любителем оторваться на танцполе ночного клуба.

В последнее время заголовки с упоминанием Ассанжа уже не вызывали ажиотажа у читателей, однако несколько лет назад он был настолько популярен, что стал героем художественного фильма "Пятая сила" — в роли Ассанжа предстал британский актер Бенедикт Камбербэтч . Сам сооснователь разоблачительного портала, прочитав сценарий, назвал его лживым и пропагандистским, а с Камбербэтчем встречаться отказался. Другой известный образ австралийца был создан в культовом американском мультсериале "Симпсон". Появлялся он и в комиксах, и в компьютерных играх, и даже на сувенирах.

В то же время о создателе WikiLeaks говорят не только хорошее. Посвятивший ему книгу Эндрю О’Хаган описывал Ассанжа как озорного и эксцентричного человека, отмечая, что такое поведение вполне нормально для подростка, но взрослого мужчину не красит. Даниэль Домшайт-Берг, автор другой книги — "Внутри WikiLeaks" — описывает своего героя как «наслаждающегося провокациями, насколько это возможно».

Обнародованные секреты

Всемирную известность австралийский программист обрел в 2010 году. Тогда о скандальном разоблачении американских властей порталом WikiLeaks узнали даже те, кто до этого не интересовался ни политикой, ни хакерством.

Робин Гудом интернета Ассанжа нарекли после того, как в сеть слили ряд документов американского Госдепа. Тогда мир узнал, что ведомство поручало следить за высокопоставленными сотрудниками ООН и что правительства некоторых ближневосточных государств просили Вашингтон нанести удар по Ирану. Появились в открытом доступе и видеозаписи действий американской армии в Ираке и Афганистане. Так называемое иракское досье составили 400 тысяч документов. Достоянием общественности стали кадры, на которых гибнут мирные жители, сведения о заключенных тюрьмы Гуантанамо, считающейся одним из самых суровых мест в мире, и еще сотни тысяч писем американских дипломатов. В депешах сотрудники миссий нелестно отзывались о представителях местной власти.

Спустя почти три года было рассекречено еще 1,7 миллиона бумаг из архивов американской дипломатии и разведки за 1973-1976 годы. Согласно опубликованным данным, США влияли на мировую политику и историю. Большая часть этих документов хранилась под грифами «секретно» и «не для распространения».

Досталось и пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко . Его уличили в том, что, будучи народным депутатом в 2006 году, он подробно информировал посла США Джона Хербста о ходе консультаций по формированию коалиционного правительства.

Семилетний бег на месте

Публикации навлекли на Ассанжа гнев разоблаченных: сначала в Швейцарии заморозили его счет, затем учетную запись портала заблокировал сервис PayPal . Потом начались неприятности посерьезней: две жительницы Швеции обвинили Ассанжа в изнасиловании. По словам одной из них, он намеренно порвал презерватив во время полового акта, в то время как она вообще не хотела с ним близости. Ассанж обвинения отвергал и утверждал, что потом еще неделю спал в постели женщины. Другая потерпевшая рассказала следствию, что познакомилась с ним на конференции, после чего они пошли в кино на «места для поцелуев», и там Ассанж к ней приставал. Днем позже женщина вновь договорилась о встрече с австралийцем, они отправились в ее квартиру, где также занимались незащищенным сексом.

Столкнувшись с обвинениями в Швеции, Ассанж отправился в Великобританию. Однако шведские власти запросили британских коллег об экстрадиции Ассанжа. После задержания его выпустили под залог, но он попросил убежища в эквадорском посольстве и укрылся в дипмиссии. Так он получил еще одно обвинение — в нарушении условий выхода под залог уже в Британии.

С тех пор и до 11 апреля 2019 года Джулиан Ассанж безвылазно находился в здании эквадорского диппредставительства, а вокруг него круглосуточно дежурили полицейские. После по сути семилетнего заключения он предстал перед судом в Британии, и ему, вероятно, грозит высылка в США и другие, куда более серьезные, судебные заседания. Безнаказанным Ассанжа не оставят, в этом сомневаться не приходится. О смертной казни речи пока не идет, а значит, вероятным исходом будет тюремное заключение. К замкнутому пространству австралийцу не привыкать, с другой стороны, заключенных в тюрьмах хотя бы выпускают на прогулки.