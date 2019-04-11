Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО

Сербия не вступит в Североатлантический альянс , хотя будет строить нормальные отношения со всеми партнерами. Об этом заявил в четверг на массовом митинге в поддержку власти в Нови-Саде президент Сербии Александар Вучич. "Мы не вступим в блок НАТО. Сегодня мы можем своим именем называть то, что было [в 1999 году]. Это — агрессия НАТО, это преступления против нашего народа, а не "военная операция" как говорилось раньше. Мы будем строить добрые отношения со всеми, но мы будем готовы защитить свою страну и свою безопасность", — заявил Вучич. Собравшиеся встретили его слова овациями. Президент напомнил, что сейчас страна успешно перевооружается. "У нас есть 14 МиГ-29, у нас новые вертолеты, а когда я стал министром обороны у нас был всего один самолет, который не мог взлететь". Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признание независимости Косова и прекращение дружеских отношений с РФ.