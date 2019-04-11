Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»

Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».

«Для маленькой Грузии за 20 лет ее членства в СЕ это решение — историческое, такие решения принимаются ответственными членами Совета Европы», — заявила министр юстиции страны Теа Цулукиани.

По ее мнению, взнос Грузии поможет Совету Европы преодолеть финансовый кризис, возникший после отказа России платить свои взносы.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал неплатежи России «попыткой принизить европейские стандарты и общие ценности».

Традиционно Грузия вносит в бюджет СЕ около 270 тысяч евро.

Накануне в ПАСЕ была принята резолюция с призывом к России направить свою делегацию в ассамблею и вернуться к выплате членских взносов в бюджет Совета Европы.