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Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение» 

Рамблер 36 минут назад
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
«Для маленькой Грузии за 20 лет ее членства в СЕ это решение — историческое, такие решения принимаются ответственными членами Совета Европы», — заявила министр юстиции страны Теа Цулукиани.
По ее мнению, взнос Грузии поможет Совету Европы преодолеть финансовый кризис, возникший после отказа России платить свои взносы.
Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал неплатежи России «попыткой принизить европейские стандарты и общие ценности».
Традиционно Грузия вносит в бюджет СЕ около 270 тысяч евро.
Накануне в ПАСЕ была принята резолюция с призывом к России направить свою делегацию в ассамблею и вернуться к выплате членских взносов в бюджет Совета Европы.
В мире , Видео , Совет Европы , Деловая газета "Взгляд" , Грузия
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